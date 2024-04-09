Покупаем машину. Какой автомобиль стоит выбрать в 2024 году

На рынке бюджетных авто РФ не так много выбора и есть нюансы с комплектацией, поскольку она не всегда та, которую желаешь. Однако на фоне остальных выделяется новый Москвич 3. Внутри у него полуторалитровый бензиновый двигатель и шестиступенчатая механическая коробка передач. Он достаточно компактен, так что подойдет для города. Усовершенствованная отечественная модель может стать конкурентом китайским авто. Сколько стоит Москвич 3? Цена кроссовера начинается от 2 млн рублей, рассказали в ГК «АвтоСпецЦентр».