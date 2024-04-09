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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:05

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Покупаем машину. Какой автомобиль стоит выбрать в 2024 году

9 апреля 2024, 11:01
Фото: Город55
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Какой автомобиль стоит выбрать в 2024 году россиянам

Покупка машины — достаточно ответственный шаг, к которому важно подготовиться и изучить актуальные варианты на рынке. Российский автопром, как и зарубежный, пестрит предложениями, но что из этого выбрать? Предлагаем сначала прочесть материал Города55.

Какую машину купить в 2024 году

Вложиться в авто и недвижимость считается сейчас лучшим решением с учетом стремительного роста цен на то и другое. Эксперты ответили, какие транспортные средства могут стать помощниками и верными спутниками по жизни.

Отечественные машины

На рынке бюджетных авто РФ не так много выбора и есть нюансы с комплектацией, поскольку она не всегда та, которую желаешь. Однако на фоне остальных выделяется новый Москвич 3. Внутри у него полуторалитровый бензиновый двигатель и шестиступенчатая механическая коробка передач. Он достаточно компактен, так что подойдет для города. Усовершенствованная отечественная модель может стать конкурентом китайским авто. Сколько стоит Москвич 3? Цена кроссовера начинается от 2 млн рублей, рассказали в ГК «АвтоСпецЦентр».

Купить иномарку в 2024 году реально

Китайские машины заполонили официальные дилерские центры России. Большая часть сосредоточилась на продаже авто из Поднебесья. Все просто: жесткой конкуренции нет, так что российский авторынок теперь таков.

Есть версии, что в этом году продажи китайских машин увеличатся до 65%. Однако это в целом оправданно, поскольку купить иномарку означает отсутствие проблем с сервисным обслуживанием и доступность комплектующих. Рынок китайских автомобилей предлагает варианты, которые полностью адаптированы для эксплуатации в России.

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Фото: Город55
«Накануне Нового Года в России начались продажи рестайлингового EXEED VХ. Ключевым новшестом в EXEED VX стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она позволяет воспользоваться всеми преимуществами двухлитрового турбированного двигателя мощностью 249 л/с, обеспечивая динамику для любителей драйва и плавность для любителей комфорта. Полноприводный кроссовер получил и улучшенную электрогидравлическую систему полного привода BorgWarner шестого поколения», — отметили в ГК «АВТОДОМ».

Относительно новый игрок на отечественной авторынке — полноприводный электрический седан BYD Seal EV. Х. Аккумулятор Blade поместили внутрь автомобиля, что сделало каркас более жестким. Таким образом, в машине достаточно высокий уровень безопасности. В ней есть система, благодаря которой можно минимизировать заносы, что особенно важно на скользких и снежных дорогах.

Представители ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что недорогая машина в 2024 году в китайском дорогом сегменте — Haval H5. У него бензиновый и дизельный двигатели, восьмиступенчатая коробка передач. Стоимость современного внедорожника с различным функциональным удобствами составляет 5 млн рублей. Презентация авто запланирована на лето.

Комфорт и гарантийный срок. Россиянам рассказали о плюсах и минусах китайских машин
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#Общество#Авто#Россия#Покупка авто#Иномарка#Новости#Машины#Алина Ясинская#Автопром
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