Подвела погода. Из-за утреннего тумана в Омске не смогли приземлиться шесть самолетов

Причиной задержки стал густой туман, который утром снизил видимость до 200 метров. Кроме того, задерживаются и обратные рейсы. Омичи пока не могут улететь в город Наманган в Узбекистане. Здесь задержка более серьезная. Самолет должен вылететь в Среднюю Азию в 00:20, но ожидается, что вылет будет отложен примерно на 9 часов.