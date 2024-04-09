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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:17

иллюстрация

Подвела погода. Из-за утреннего тумана в Омске не смогли приземлиться шесть самолетов

9 апреля 2024, 03:12
Фото: Город55
иллюстрация

В омском аэропорту из-за тумана не смогли приземлиться шесть самолетов

Рейсы перенаправлялись в аэропорты Новосибирска и Тюмени. В результате они прибыли в Омск с задержкой на 2-3,5 часа.

Сегодня, 9 апреля, в омском аэропорту были задержаны четыре рейса из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Все лайнеры ожидали разрешения на вылет в аэропорту отправления. В настоящее время все задержанные рейсы направляются в Омск.

Причиной задержки стал густой туман, который утром снизил видимость до 200 метров. Кроме того, задерживаются и обратные рейсы. Омичи пока не могут улететь в город Наманган в Узбекистане. Здесь задержка более серьезная. Самолет должен вылететь в Среднюю Азию в 00:20, но ожидается, что вылет будет отложен примерно на 9 часов.

Напомним, что ранее из-за тумана и ограниченной видимости было задержано пять рейсов. «Сибирь» и «НордСтар» направили свои самолеты в Новосибирск в ожидании улучшения погодных условий. Рейс Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург, который должен был прибыть в 4:25 по расписанию, задержался на 5 часов.

На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
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