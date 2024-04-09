Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте

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Обычный день для омской семьи начинается с развозки детей в детский сад или в школу. А после работы родителям приходится стоять в пробках, чтобы забрать ребенка домой. В выходные, если хочется отдохнуть от городской суеты, приходится вставать рано утром, собирать кучу сумок и долго ехать до ближайшего парка.
ЖК «Пушкино» поможет вам забыть об этих рутинных делах, которые занимают кучу времени, нервов и сил. Прямо на территории будет располагаться большой детский образовательный центр, который вмещает 1100 школьников и 260 дошколят. В шаговой доступности для детей будут организованы:
Внутри комплекса оборудуют велодорожки, пешеходные бульвары, детские и спортивные площадки. Также в ЖК «Пушкино» расположатся ресторан и банный комплекс, разнообразные магазины, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг, требуемые для комфортной жизни.
Скучать вам точно не придется, ведь девелопер «Партнер», который и создает шаг за шагом этот новый жилой комплекс, организует здесь клуб жильцов для непринужденного общения, поддержки и укрепления добрых отношений с соседями. Это особое место, где будут проходить различные мастер-классы, лекции, творческие вечера, спортивные тренировки, чаепития, а также праздники. Все это в сумме — более 200 мероприятий в год!
Комплекс «Пушкино» — это готовое решение для жизни. Застройщик сформирует всю необходимую инфраструктуру. Сам комплекс расположился в южной части Пушкинского сельского поселения, в 8 километрах от центра города. Добраться до сердца Омска можно за 15 минут на автомобиле или за 45 минут на общественном транспорте.
Жилой комплекс «Пушкино» станет одним из самых безопасных в городе. Здесь закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение. К тому же будет работать единая диспетчерская, с доступом к видеонаблюдению через приложение для удобства и комфорта.
Также внутри «Пушкино» будут обеспечены все условия для безопасного и безбарьерного перемещения людей преклонного возраста, маломобильных граждан и родителей, гуляющих с детскими колясками — никаких высоких бордюров и ограничений.
Вам не придется беспокоиться об обслуживании дома и состоянии обширной озелененной территории. Все это ляжет на плечи собственной управляющей компании, которая будет следить за чистотой и порядком, обеспечивать регулярный полив и уход за растениями. А потому вы всегда будете жить в чистоте и уюте.
В новом комплексе позаботились и о том, чтобы его жильцам было легко и комфортно вести здоровый образ жизни. В проекте предусмотрены зоны активного и тихого отдыха. Все, что вы ранее видели на красивых картинках в интернете где-то в других городах, станет реальным в Омске.
Жилой комплекс «Пушкино» — это 79 гектар земли, на которых будет расположено 278 тысяч квадратных метров жилья в домах от 4 до 7 этажей, что обеспечит простор и гармонию. Здесь вы сможете наблюдать за закатами и рассветами, которые обычно прячутся за тяжелыми высотками.
Авторская архитектура, насыщенная инфраструктура, уникальные форматы квартир, комфорт и ощущение загородной жизни в городском пространстве — все атрибуты современной жизни были учтены при проектировании и будут воплощены в жизнь в вашем родном городе.
Подробная информация о проекте «Пушкино» — на сайте.
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Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.