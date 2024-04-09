Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте

Скучать вам точно не придется, ведь девелопер «Партнер», который и создает шаг за шагом этот новый жилой комплекс, организует здесь клуб жильцов для непринужденного общения, поддержки и укрепления добрых отношений с соседями. Это особое место, где будут проходить различные мастер-классы, лекции, творческие вечера, спортивные тренировки, чаепития, а также праздники. Все это в сумме — более 200 мероприятий в год!