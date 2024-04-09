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Published Сегодня, 04:09

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Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом

9 апреля 2024, 04:09
Фото: 1MI
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Омичам приходят предостережения о кишечных заболеваниях из-за потопа

В Роспотребнадзоре рекомендовали привиться от тифа, столбняка и дизентерии.

Читатели Города55 рассказали, что в мессенджере WhatsApp им приходят сообщения с предостережением о кишечных заболеваниях.

«В связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сел. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний. Поэтому, не пейте воду из-под крана, даже нельзя чистить зубы этой водой. Пейте только кипяченую воду. Кипятить воду нужно не менее 10 минут», — говорится в сообщении.
Сообщения с предостережениями пользователями пересылают друг другуСообщения с предостережениями пользователями пересылают друг другу
Сообщения с предостережениями пользователями пересылают друг другу
Фото: Скриншот / Город55

В омском Роспотребнадзоре обещали позднее предоставить более подробную информацию, а пока дали рекомендации.

«Пока не можем сказать, насколько это правда, нам такой информации не поступало, но пока что Роспотребнадзор все равно рекомендует всем попавшим в зону паводка пройти курс вакцинации от основных болезней, которые можно получить в таких условиях — это тиф, столбняк и дизентерия», — рассказали в ведомстве нашему изданию.

Напомним, что в Омской области в начале апреля ввели режим ЧС из-за паводка. Например, от талых вод пострадало село Сосновка Азовского района.

В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами
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#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Евгений Игишев#Тиф#Столбняк#Кишечные заболевания
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