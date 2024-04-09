Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Читатели Города55 рассказали, что в мессенджере WhatsApp им приходят сообщения с предостережением о кишечных заболеваниях.
«В связи с наводнениями в Иртыш попадает вода с затопленных сел. Под водой оказались кладбища и скотомогильники. В городе участились случаи кишечных заболеваний. Поэтому, не пейте воду из-под крана, даже нельзя чистить зубы этой водой. Пейте только кипяченую воду. Кипятить воду нужно не менее 10 минут», — говорится в сообщении.
В омском Роспотребнадзоре обещали позднее предоставить более подробную информацию, а пока дали рекомендации.
«Пока не можем сказать, насколько это правда, нам такой информации не поступало, но пока что Роспотребнадзор все равно рекомендует всем попавшим в зону паводка пройти курс вакцинации от основных болезней, которые можно получить в таких условиях — это тиф, столбняк и дизентерия», — рассказали в ведомстве нашему изданию.
Напомним, что в Омской области в начале апреля ввели режим ЧС из-за паводка. Например, от талых вод пострадало село Сосновка Азовского района.