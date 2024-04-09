Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов

Следует отметить, что в номинации «Решают люди» самая значительная сумма финансирования — до 10 миллионов рублей на проект. В то же время в других номинациях суммы не превышают 700 тысяч рублей. Это касается таких проектов, как «Своих не бросаем», «Семья и спорт» и «Наши традиции».