Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В Омске подвели итоги конкурса муниципальных грантов на 2024 год. Некоммерческие организации подали в комиссию 297 заявок, и после тщательного рассмотрения были выбраны 187 проектов, каждый из которых получит финансовую поддержку. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Следует отметить, что в номинации «Решают люди» самая значительная сумма финансирования — до 10 миллионов рублей на проект. В то же время в других номинациях суммы не превышают 700 тысяч рублей. Это касается таких проектов, как «Своих не бросаем», «Семья и спорт» и «Наши традиции».
«По количеству победителей также на первом месте „Решают люди“ — 128 проектов, а это означает, что в Омске появится еще 128 облагороженных территорий, будь то школьный двор, сквер у дома, детская или спортивная площадка. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, ждем реализации задуманного», — рассказал мэр Шелест.
Напомним, что это уже 18-й по счету конкурс муниципальных грантов. За этот период в Омске представили 4 тысячи проектов. Они были посвящены самым разным сферам: от спортивных мероприятий и творческих конкурсов до проектов, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть этих проектов получила поддержку и была успешно реализована.