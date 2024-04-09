Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Сергей Шелест

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов

9 апреля 2024, 04:59
Фото: Город55
Сергей Шелест
Сергей Шелест сообщил, что в этом году было отобрано 187 проектов, которые получат финансовую поддержку. В номинации «Решают люди» сумма финансирования составляет до 10 млн рублей, а в трех других — до 700 тысяч.

В Омске подвели итоги конкурса муниципальных грантов на 2024 год. Некоммерческие организации подали в комиссию 297 заявок, и после тщательного рассмотрения были выбраны 187 проектов, каждый из которых получит финансовую поддержку. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Следует отметить, что в номинации «Решают люди» самая значительная сумма финансирования — до 10 миллионов рублей на проект. В то же время в других номинациях суммы не превышают 700 тысяч рублей. Это касается таких проектов, как «Своих не бросаем», «Семья и спорт» и «Наши традиции».

«По количеству победителей также на первом месте „Решают люди“ — 128 проектов, а это означает, что в Омске появится еще 128 облагороженных территорий, будь то школьный двор, сквер у дома, детская или спортивная площадка. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, ждем реализации задуманного», — рассказал мэр Шелест.

Напомним, что это уже 18-й по счету конкурс муниципальных грантов. За этот период в Омске представили 4 тысячи проектов. Они были посвящены самым разным сферам: от спортивных мероприятий и творческих конкурсов до проектов, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть этих проектов получила поддержку и была успешно реализована.

#Общество#Омск#Омская область#Конкурс#Детская площадка#Новости#Сквер#Решают люди#Спортивная площадка
Подпишитесь
Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Сегодня, 04:09
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
Сегодня, 06:21
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Сегодня, 08:16
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
Сегодня, 07:06
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Сегодня, 09:12
Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте
Сегодня, 03:00
"