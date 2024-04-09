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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:24

иллюстрация

Лучше перестраховаться. В омском Роспотребнадзоре рассказали, что живет в сырой воде

9 апреля 2024, 06:17
Фото: Город55
иллюстрация

В омском Роспотребнадзоре рассказали об опасности воды из-под крана

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в половодье в водоемы может попадать мусор, который может стать источником опасных заболеваний. Однако о подтоплении кладбищ в ведомстве ничего не знают.

Сегодня в мессенджере WhatsApp омичи получили предупреждение о том, что в связи с наводнениями, которые затронули Иртыш, в реку попадает вода из затопленных сел. В результате под водой оказались кладбища и скотомогильники. Это привело к тому, что в городе участились случаи кишечных заболеваний.

В такой ситуации рекомендуется не употреблять воду из-под крана и даже не чистить зубы этой водой. Вместо этого следует пить только кипяченую воду. Чтобы обезопасить себя, необходимо кипятить воду не менее 10 минут.

Чуть позже эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре, однако о подтоплении кладбищ в Управлении ничего не знают.

«В весеннее половодье в водоемы попадают бытовой мусор, другие загрязняющие вещества, поэтому не рекомендовано пить воду из-под крана, она может стать источником заражения опасными заболеваниями. Прогнозировать качество воды в паводок крайне трудно, лучше подстраховаться и соблюдать профилактические меры», — пояснили в ведомстве.

Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области усиленно ведут надзор за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением. Они следят за работой канализационных сооружений и объектов, расположенных в водоохранной зоне.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Паводок#Новости#Вода#Кишечные заболевания
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