Лучше перестраховаться. В омском Роспотребнадзоре рассказали, что живет в сырой воде

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Сегодня в мессенджере WhatsApp омичи получили предупреждение о том, что в связи с наводнениями, которые затронули Иртыш, в реку попадает вода из затопленных сел. В результате под водой оказались кладбища и скотомогильники. Это привело к тому, что в городе участились случаи кишечных заболеваний.
В такой ситуации рекомендуется не употреблять воду из-под крана и даже не чистить зубы этой водой. Вместо этого следует пить только кипяченую воду. Чтобы обезопасить себя, необходимо кипятить воду не менее 10 минут.
Чуть позже эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре, однако о подтоплении кладбищ в Управлении ничего не знают.
«В весеннее половодье в водоемы попадают бытовой мусор, другие загрязняющие вещества, поэтому не рекомендовано пить воду из-под крана, она может стать источником заражения опасными заболеваниями. Прогнозировать качество воды в паводок крайне трудно, лучше подстраховаться и соблюдать профилактические меры», — пояснили в ведомстве.
Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области усиленно ведут надзор за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением. Они следят за работой канализационных сооружений и объектов, расположенных в водоохранной зоне.