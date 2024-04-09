Лучше перестраховаться. В омском Роспотребнадзоре рассказали, что живет в сырой воде

Сегодня в мессенджере WhatsApp омичи получили предупреждение о том, что в связи с наводнениями, которые затронули Иртыш, в реку попадает вода из затопленных сел. В результате под водой оказались кладбища и скотомогильники. Это привело к тому, что в городе участились случаи кишечных заболеваний.