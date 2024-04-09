«Дни НМУ растут». В минэкологии Омской области рассказали о причинах вредных выбросов

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В Омском городском Совете сегодня, 9 апреля, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки был отчет министерства экологии и природных ресурсов, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры о реализации в Омске национального проекта «Экология» и региональной госпрограммы «Защита окружающей среды».
Основным докладчиком стал замминистра Александр Володев, констатировавший, что проблема атмосферных выбросов в Омске существует и что повлиять на объективные причины возникновения этой проблемы власть не может.
— Объективные причины: город-миллионник, климатические условия, температурный режим, скорость и сила ветра, — рассказал Володев. — Последний фактор главный. Если скорость ветра выше 5 м/с, мы можем видеть шлейф от труб вверху, но не чувствуем его, так как рассеивание происходит за городом. А самое неприятное происходит при ветре до 1 м/с, особенно если он северо-западный…
Второй по важности фактор, по словам чиновника, — климат.
— Если 10-20 лет назад были очень холодные зимы, то теперь морозы бывают редко, — отметил Володев. — Дни НМУ (неблагоприятных метеорологических условий — Город55) растут и составляют теперь от 80 до 120 дней в году.
Кроме того, по словам Володева, из-за особенностей географического положения ветер в Омске, как правило, затихает примерно с 11 часов вечера до 9 утра, и особенно это чувствуется в июле–августе, в период максимальной жары. Вечером горожане приходят домой, открывают окна для проветривания и во многих случаях чувствуют неприятный запах.
При этом есть субъективные факторы, на которые власть повлиять может. Это работа с нарушениями отдельных предприятий, существование «серых зон», в которых что-то вредное хранится или сжигается. В текущем году планируется рекультивировать Ленискую и Советскую свалки, которые существенно влияют на общий экологический фон. В дальнейшем в трубах всех основных омских промышленных предприятий должны появиться специальные датчики, определяющие объем выбросов и помогающие доказать вину конкретного нарушителя.
— Сейчас, даже если мы выйдем на контрольную точку и выявим нарушение, мы сможем что-то доказать, только если директор предприятия скажет: «Да, это мы», — объяснил Володев. — Если он не признается, мы ничего доказать не сможем, потому что там мог быть еще чей-то выброс…
При этом замминистра отметил, что омская статистика о выбросах в атмосферу и превышениях ПДК выглядит пугающей только в самом общем виде.
— Все автоматизированные посты делают замеры каждые 20 минут, — рассказал Володев. — И в прошлом году 95% превышений были такими: 1 раз прибор их показал, а дальше их нет. Выскочило в одну 20-минутку, а дальше — норма. Мы как орган власти, конечно, не можем не показать, но превышение это незначительное и кратковременное.
По словам чиновника, виновником такого разового превышения теоретически может стать проехавший мимо прибора автомобиль, возможны и другие случайности такого рода. При этом министерству приходится публиковать все данные.
От депутатов в этой ситуации не требовались какие-то решения. Члены комитета выразили надежду, что датчики на трубах предприятий появятся уже к концу 2025 года и что экологическая ситуация в Омске улучшится. Теперь доклад замминистра экологии и остальных предстоит принять к сведению участникам пленарного заседания городского Совета.