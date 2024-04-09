«Дни НМУ растут». В минэкологии Омской области рассказали о причинах вредных выбросов

При этом есть субъективные факторы, на которые власть повлиять может. Это работа с нарушениями отдельных предприятий, существование «серых зон», в которых что-то вредное хранится или сжигается. В текущем году планируется рекультивировать Ленискую и Советскую свалки, которые существенно влияют на общий экологический фон. В дальнейшем в трубах всех основных омских промышленных предприятий должны появиться специальные датчики, определяющие объем выбросов и помогающие доказать вину конкретного нарушителя.