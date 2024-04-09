Диетологи рекомендует съедать не больше двух бананов в день

Избыток потребления бананов может привести к набору лишних килограммов. Также, несмотря на то, что в этом фрукте много калия и фосфора, в больших количествах он может причинить больше вреда, чем пользы. Если съесть их слишком много, то возможны колики и вздутие живота, отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Владислава Подымникова.