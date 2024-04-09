Диетологи рекомендует съедать не больше двух бананов в день

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Избыток потребления бананов может привести к набору лишних килограммов. Также, несмотря на то, что в этом фрукте много калия и фосфора, в больших количествах он может причинить больше вреда, чем пользы. Если съесть их слишком много, то возможны колики и вздутие живота, отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Владислава Подымникова.
Эксперт подчеркнула, что для взрослого человека допустимая норма — два банана в день. Если человек худеет, то лучше ограничиться фруктом бананом в день.
Один банан содержит примерно 200 калорий и 12 граммов сахара, поэтому очень легко превысить дневную норму рациона, если перекусывать только бананами.
Диетолог отметила, что лучше всего есть бананы вместе с яблоками и греческим йогуртом, чтобы избежать негативного влияния фрукта.