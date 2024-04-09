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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Диетологи рекомендует съедать не больше двух бананов в день

9 апреля 2024, 15:04
Известно, что бананы помогают нормализовать работу пищеварительной системы и улучшить состояние кожи. Однако выяснилось, что не стоит съедать больше двух бананов в день, так как это может вызвать неприятные последствия.

Избыток потребления бананов может привести к набору лишних килограммов. Также, несмотря на то, что в этом фрукте много калия и фосфора, в больших количествах он может причинить больше вреда, чем пользы. Если съесть их слишком много, то возможны колики и вздутие живота, отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Владислава Подымникова.

Эксперт подчеркнула, что для взрослого человека допустимая норма — два банана в день. Если человек худеет, то лучше ограничиться фруктом бананом в день.

Один банан содержит примерно 200 калорий и 12 граммов сахара, поэтому очень легко превысить дневную норму рациона, если перекусывать только бананами.

Диетолог отметила, что лучше всего есть бананы вместе с яблоками и греческим йогуртом, чтобы избежать негативного влияния фрукта.

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