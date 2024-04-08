Виталий Ольшанский готовится продавать внедорожники российской сборки

«Барс-Восток» — компания Виталия Ольшанского, которая начинала свой бизнес как официальный лидер Hyundai. В связи с этим стоит отметить, что Xcite — новый бренд, под которым АвтоВАЗ с января текущего года выпускает китайские автомобили, заново собранные в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Nissan Motor. Первой моделью в этой линейке стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Можно предположить, что «Барс-Восток» готовится расширить свой ассортимент.