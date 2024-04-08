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Posted Вчера, 11:28

Published Вчера, 11:28

Modified Вчера, 11:30

Updated Вчера, 11:30

Виталий Ольшанский создал сайт для торговли российскими внедорожниками

Виталий Ольшанский готовится продавать внедорожники российской сборки

8 апреля 2024, 11:28
Фото: 1MI

Виталий Ольшанский создал сайт для торговли российскими внедорожниками

Бизнесмен зарегистрировал интернет-домен с брендом Xcite в названии.

Общество с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанное в Омске на улице 10 лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), зарегистрировало новый интернет-домен — xcite-barsvostok.ru. «Дата актуальности — 01.04.2024», — уточняется в официальном сообщении.

«Барс-Восток» — компания Виталия Ольшанского, которая начинала свой бизнес как официальный лидер Hyundai. В связи с этим стоит отметить, что Xcite — новый бренд, под которым АвтоВАЗ с января текущего года выпускает китайские автомобили, заново собранные в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Nissan Motor. Первой моделью в этой линейке стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Можно предположить, что «Барс-Восток» готовится расширить свой ассортимент.

Виталий Ольшанский сменил руководителя в одном из своих «Барсов»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Ольшанский#Интернет-домены#Барс-Восток
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