Виталий Ольшанский готовится продавать внедорожники российской сборки

Posted Вчера, 11:28
Published Вчера, 11:28
Modified Вчера, 11:30
Updated Вчера, 11:30
Общество с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанное в Омске на улице 10 лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), зарегистрировало новый интернет-домен — xcite-barsvostok.ru. «Дата актуальности — 01.04.2024», — уточняется в официальном сообщении.
«Барс-Восток» — компания Виталия Ольшанского, которая начинала свой бизнес как официальный лидер Hyundai. В связи с этим стоит отметить, что Xcite — новый бренд, под которым АвтоВАЗ с января текущего года выпускает китайские автомобили, заново собранные в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Nissan Motor. Первой моделью в этой линейке стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Можно предположить, что «Барс-Восток» готовится расширить свой ассортимент.