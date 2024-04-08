В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного паводка

Posted Вчера, 12:13
Published Вчера, 12:13
Modified Вчера, 12:16
Updated Вчера, 12:16
По его словам, ситуация на реках в регионе спокойная, наблюдается постепенный подъем уровня воды, но прогнозы специалистов Росгидромета по наводнению неутешительные — есть высокая вероятность увеличения уровня воды в реках Ишим и Тобол, пишет ИА «УралПолит.ru».
В составе группировки, которая будет реагировать на возможные ЧС в регионе, находится более 12 тысяч человек. Главам муниципалитетов Моор поручил организовать пункты временного размещения.