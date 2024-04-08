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Posted Вчера, 12:13

Published Вчера, 12:13

Modified Вчера, 12:16

Updated Вчера, 12:16

В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного паводка

8 апреля 2024, 12:13
Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении чрезвычайного режима в регионе из-за возможного наводнения.

По его словам, ситуация на реках в регионе спокойная, наблюдается постепенный подъем уровня воды, но прогнозы специалистов Росгидромета по наводнению неутешительные — есть высокая вероятность увеличения уровня воды в реках Ишим и Тобол, пишет ИА «УралПолит.ru».

В составе группировки, которая будет реагировать на возможные ЧС в регионе, находится более 12 тысяч человек. Главам муниципалитетов Моор поручил организовать пункты временного размещения.

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