В «Сколково» при участии Андрея Белоусова пройдёт форум «Открытые инновации»

Кроме первого зампреда правительства и руководителя Минэкономразвития на встрече будут гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Им предстоит рассказать о том, какие российские технологии будут востребованы через 3-10 лет и смогут ли они быть конкурентоспособными в других странах.