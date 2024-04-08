В «Сколково» при участии Андрея Белоусова пройдёт форум «Открытые инновации»

Posted Вчера, 14:40
Published Вчера, 14:40
Modified Вчера, 14:42
Updated Вчера, 14:42
Участниками мероприятия станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет 56orb.ru.
Белоусов подчеркнул, что для развития технологий важен трёхсторонний диалог между государством, наукой и бизнесом. Более того, это один из ключевых моментов. По словам первого вице-премьера, важно включить в данный процесс как можно больше технологических предпринимателей.
Напомним, в мае 2023 года кабмин утвердил Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому сроку доля отечественных высокотехнологичных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Белоусов отметил, что правительство сегодня делает ставку на коммерциализацию готовых технологических решений на базе технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.
На первом этапе слово за научными структурами и разработчиками технологий, а вот быстро их масштабировать должны большие корпорации, имеющие необходимые ресурсы и способные выводить продукты на новые рынки.
Кроме первого зампреда правительства и руководителя Минэкономразвития на встрече будут гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Им предстоит рассказать о том, какие российские технологии будут востребованы через 3-10 лет и смогут ли они быть конкурентоспособными в других странах.
Одним из гостей сессии будет китайский экономист Энди Си. Именно он предсказал экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. Эксперт поделится прогнозами относительно перераспределения мировых центров принятия технологических решений.
Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года. Он входит в число наиболее влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия.