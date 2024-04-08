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Published Вчера, 09:32

Modified Вчера, 09:38

Updated Вчера, 09:38

Мэр Шелест назначил представителей интересов Омска в «Пассажирсервисе»

В омском «Пассажирсервисе» появились представители интересов муниципалитета

8 апреля 2024, 09:32

Мэр Шелест назначил представителей интересов Омска в «Пассажирсервисе»

Городская администрация является единственным акционером предприятия.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении в АО «Пассажирсервис» представителей интересов муниципалитета. В «высшем органе управления» АО таким представителем будет вице-мэр Владимир Куприянов, в совете директоров — он же, а сним глава дептранса Вадим Кормилец, первый заместитель департамента финансов Елена Морозова, заместитель директора депимущества Мария Стуколова и начальник отдела технического анализа и экономической политики дептранса Татьяна Уланова.

Напомним: МУП «Пассажирсервис» был преобразован в АО в начале года во исполнение требований федерального законодательства. Единственным акционером стал муниципалитет, и теперь представители мэрии должны будут обеспечивать контроль над АО.

Специализация «Пассажирсервиса» — обслуживание системы оплаты проезда и системы навигации в общественном транспорте.

#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Пассажирсервис
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