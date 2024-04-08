В омском «Пассажирсервисе» появились представители интересов муниципалитета

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении в АО «Пассажирсервис» представителей интересов муниципалитета. В «высшем органе управления» АО таким представителем будет вице-мэр Владимир Куприянов, в совете директоров — он же, а сним глава дептранса Вадим Кормилец, первый заместитель департамента финансов Елена Морозова, заместитель директора депимущества Мария Стуколова и начальник отдела технического анализа и экономической политики дептранса Татьяна Уланова.