В омском «Пассажирсервисе» появились представители интересов муниципалитета

Posted Вчера, 09:32
Published Вчера, 09:32
Modified Вчера, 09:38
Updated Вчера, 09:38
Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении в АО «Пассажирсервис» представителей интересов муниципалитета. В «высшем органе управления» АО таким представителем будет вице-мэр Владимир Куприянов, в совете директоров — он же, а сним глава дептранса Вадим Кормилец, первый заместитель департамента финансов Елена Морозова, заместитель директора депимущества Мария Стуколова и начальник отдела технического анализа и экономической политики дептранса Татьяна Уланова.
Напомним: МУП «Пассажирсервис» был преобразован в АО в начале года во исполнение требований федерального законодательства. Единственным акционером стал муниципалитет, и теперь представители мэрии должны будут обеспечивать контроль над АО.
Специализация «Пассажирсервиса» — обслуживание системы оплаты проезда и системы навигации в общественном транспорте.