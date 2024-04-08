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Published Вчера, 08:50

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На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новую восьмиэтажку на 192 квартиры

Уже строят вторую очередь жилья. На Левобережье Омска сдали восьмиэтажку

8 апреля 2024, 08:50
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новую восьмиэтажку на 192 квартиры

В доме на улице Дианова 160 из 192 квартир однокомнатные.

В Омске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого многоквартирного дома в ЖК «На Дианова». Застройщиком этого жилого комплекса выступает компания «Вита», которой руководит Николай Синелобов.

Строительство восьмиэтажного дома на улице Дианова заняло около 2,5 лет. Здание рассчитано на 192 квартиры площадью от 30 до 61 кв. м, из них 160 — однокомнатные, остальные 32 — двухкомнатные.

До лета застройщик выполнит благоустройство и озеленение придомовой территории.

ЖК «На Дианова»ЖК «На Дианова»
ЖК «На Дианова»
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

Отметим, что средняя цена за 1 кв. м в восьмиэтажном доме составила 110,5 тысяч рублей. «Вита» уже приступила к возведению второй очереди жилья. Разрешение на строительство сроком на два года компания получила в июне 2023-го. Известно, что дом также будет восьмиэтажным. Рассчитана многоэтажка на 96 квартир — 48 студий, 32 однокомнатные и 16 двухкомнатных квартир.

Левобережье застраивают. Омской фирме «Вита» одобрили проект еще двух четырехэтажек
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#Общество#Недвижимость#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Юлия Истомина#Жилой комплекс
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