Уже строят вторую очередь жилья. На Левобережье Омска сдали восьмиэтажку

Отметим, что средняя цена за 1 кв. м в восьмиэтажном доме составила 110,5 тысяч рублей. «Вита» уже приступила к возведению второй очереди жилья. Разрешение на строительство сроком на два года компания получила в июне 2023-го. Известно, что дом также будет восьмиэтажным. Рассчитана многоэтажка на 96 квартир — 48 студий, 32 однокомнатные и 16 двухкомнатных квартир.