Уже строят вторую очередь жилья. На Левобережье Омска сдали восьмиэтажку

Posted Вчера, 08:50
Published Вчера, 08:50
Modified Вчера, 08:52
Updated Вчера, 08:52
В Омске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого многоквартирного дома в ЖК «На Дианова». Застройщиком этого жилого комплекса выступает компания «Вита», которой руководит Николай Синелобов.
Строительство восьмиэтажного дома на улице Дианова заняло около 2,5 лет. Здание рассчитано на 192 квартиры площадью от 30 до 61 кв. м, из них 160 — однокомнатные, остальные 32 — двухкомнатные.
До лета застройщик выполнит благоустройство и озеленение придомовой территории.
Отметим, что средняя цена за 1 кв. м в восьмиэтажном доме составила 110,5 тысяч рублей. «Вита» уже приступила к возведению второй очереди жилья. Разрешение на строительство сроком на два года компания получила в июне 2023-го. Известно, что дом также будет восьмиэтажным. Рассчитана многоэтажка на 96 квартир — 48 студий, 32 однокомнатные и 16 двухкомнатных квартир.