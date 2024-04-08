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Posted Вчера, 10:55

Published Вчера, 10:55

Modified Вчера, 10:56

Updated Вчера, 10:56

Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зуб мудрости

8 апреля 2024, 10:55
Стоматолог Татьяна Сумцова разъяснила, по каким причинам необходимо удалять зубы мудрости. По ее словам, если «восьмерки» нормально выросли и не вызывают боли, то их удалять не требуется.

Однако, имеются определенные случаи, когда необходимо вмешательство специалиста: наличие периодонтита (воспаление тканей), недостаток места в челюсти, что мешает нормальному развитию зуба, а также его неправильное положение.

NEWS.ru пишет, если зубы мудрости начинают расти под неправильным углом, они могут оказывать давление на соседние единицы, вызывая их смещение. По мнению Татьяны Сумцовой, эти зубы располагаются в труднодоступной области для проведения гигиенических процедур, что способствует развитию кариеса и заболеваний десен. В таких случаях также рекомендуется удаление «восьмерок». Кроме того, возле зубов мудрости иногда могут образовываться опухоли или кисты, поэтому при их появлении необходимо избавиться от зубов мудрости как можно быстрее.

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