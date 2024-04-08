Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зуб мудрости

NEWS.ru пишет, если зубы мудрости начинают расти под неправильным углом, они могут оказывать давление на соседние единицы, вызывая их смещение. По мнению Татьяны Сумцовой, эти зубы располагаются в труднодоступной области для проведения гигиенических процедур, что способствует развитию кариеса и заболеваний десен. В таких случаях также рекомендуется удаление «восьмерок». Кроме того, возле зубов мудрости иногда могут образовываться опухоли или кисты, поэтому при их появлении необходимо избавиться от зубов мудрости как можно быстрее.