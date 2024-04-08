Разруха, мусор и бомжи. Как выглядит бульвар, который хотят благоустроить в Омске

Posted Вчера, 06:26
Published Вчера, 06:26
Modified Вчера, 06:28
Updated Вчера, 06:28
В конце марта стало известно, что территорию бульвара Архитекторов, на участке от 70 лет Октября до Замарайки в пойме Иртыша, хотят благоустроить. Инициатором преображения запущенного участка в удобный пешеходный променад стала компания «Брусника», которая возводит на Левобережье «Кварталы Драверта».
Само благоустройство намечено на 2025–2026 годы. А за 2024 год команда, включающая архитекторов из Санкт-Петербурга и омичей из проекта Городрешает.рф, рассчитывает разработать дизайн-проект будущего пространства и проектную документацию. Для этого устраивают различные встречи с жителями ближайших домов, местным бизнесом, чиновниками и экспертами.
Узнать мнения омичей и недостатки, которые есть у территории, решили в том числе во время двух исследовательских прогулок по бульвару Архитекторов. Корреспондент Города55 Юлия Истомина побывала на обеих встречах. Как это было и что из себя сейчас представляет участок длиной 1,5 км — рассказываем в материале.
Несмотря на анонсы, выходной день и хорошую погоду, на прогулку в субботу собралось не так много людей. Вместе с организаторами около 15 человек, среди них общественники, блогеры и несколько неравнодушных жильцов из домов на бульваре Архитекторов. К совету организаторов насчет резиновых сапог прислушались не все, а зря — местами путь пролегал через очень труднодоступные места.
Первая «неопрятная» точка не заставила себя долго ждать. Вдоль дороги разместилось три ряда торговых ларьков (год от года их число только увеличивается). Если зайти за самые дальние от дороги киоски, на запущенном поле можно увидеть много интересного: оставшийся кирпичный фундамент от раннего павильона, куча сигаретных бычков и другого мусора, рандомно протоптанные тропинки, по которым весной из-за подтопления нельзя ходить, засохшие ветки и даже срезанные провода. В общем картина маслом. Но к ларькам уже все привыкли: никто не требует их демонтажа и переноса в другое место.
«Я не могу сказать, мешают они нам или нет. Они уже стоят, мы к ним привыкли. Но поставить их вдоль пешеходного бульвара, мне кажется так себе идея. Пусть будут, люди уже привыкли здесь продукты покупать», — сообщила председатель дома по адресу бульвар Архитекторов, 4 Наталья.
Поле же, простирающееся вдоль бульвара Архитекторов от ларьков до Крупской, омичи любят использовать для прогулок с собаками. Но не все владельцы четвероногих спешат убирать за своими питомцами.
Двигаемся дальше вдоль домов №12, 10 и 8 на бульваре Архитекторов. Здесь утром и вечером, по словам омичам, постоянно скапливаются машины, которые не могут разъехаться на узкой дороге. Ситуацию усугубляют авто, припаркованные вдоль каждой из сторон дублера бульвара Архитекторов. На узких пешеходных дорожках рядом с домами в выходные всегда многолюдно, но используют их чаще всего не для прогулки, а как путь из точки А в точку Б.
Вдоль дороги минимум деревьев. Поле напротив дома №2 и 4 кажется самым заброшенным участком, хоть здесь и есть асфальтированная дорожка до остановки. Последняя до перекрытия на ремонт бульвара Архитекторов пользовалась популярностью у жителей ближайших домов.
Пустырь облюбовали бомжи, после которых остаются, бутылки, шприцы и даже ботинки. Все это каждую весну убирают сами жильцы. А раньше еще в 1990-е годы на этом месте, по рассказам омичей, сажали картошку и пасли коров.
Спускаемся вниз — к Кузьминкам и строящимся «Кварталам Драверта». Если еще две-три недели назад здесь лежал снег, то теперь спуск от бульвара Архитекторов к Крупской напоминает грязевую гору. По тропе часто туда и обратно ходят омичи с бульвара Архитекторов и те, кто проживает в Кузьминках, но весной — чистым после прогулки не вернешься. Пройдя мимо стройки «Брусники» и улицы Шаронова, которую скоро ждет реконструкция, упираемся в огромные кучи глины и тупик. На этом первая прогулка подошла к концу.
На воскресной прогулке от сданного в 2020 году ЖК «Волна» до реки Замарайка и поселка Рыбачий собралось 10 человек — большинство омичей проживает в различных уголках Левобережья. Один из присутствующих — Максим, кстати, приобрел квартиру в «Кварталах Драверта», поэтому ему небезразлично, как может преобразиться окружающая территория.
Пока пространство до Замарайки представляет собой поле, местами затапливаемое и переходящее уже в болото, с несколькими асфальтированными дорожками. Их используют жители поселка Рыбачий, которым нужно добраться до остановок и магазинов, а также омичи, желающие отдохнуть на берегу Иртыша (порыбачить, а летом позагорать).
«В 1995–1996 годах, когда здесь была деревня, попасть сюда было так тяжело, что люди выезжали из дома за час-два. А сейчас эта деревня (поселок Рыбачий, — прим. Ред.) и люди, которые в ней проживают, наверное, самые счастливые на земле, так как к ним дороги построили», — отметил омич Максим.
Пока территория неблагоустроенная, без какой-либо организованной инфраструктуры, велосипедисты используют ее редко. Жильцы трех одиноко стоящих домов в ЖК «Волна» гуляют с собаками по полю и дорожкам, ведущим к «Рыбачьему» и Иртышу.
На речке Замарайка, которая отделяет ЖК «Волна» от поселка Рыбачий, омичи предпочитают рыбачить и плавать на лодках. Вторая часть благоустраиваемой территории, кстати, находится в низине в отличие от участка на бульваре Архитекторов, поэтому сейчас решают, будут ли ее отсыпать.
«Архитекторы хотят сделать пруды, чтобы там вода скапливалась. Но все равно дорожки скорее будут затапливаться», — отметил руководитель региональных проектов «Город решает» Илья Севастьянов.
Попавшая под благоустройство территория, по сути, представляет собой два разных участка, отделенных друг от друга дорогой. Первый участок — по бульвару Архитекторов до Крупской — оживленный, с активным потоком людей и транспорта. Второй — от ЖК «Волна» до Замарайки — более тихий и спокойный. В идеале их благоустройство должно быть объединено общей концепцией, но с учетом нюансов каждого из участков.
Пространство бульвара Архитекторов до улицы Крупской сейчас используется как транзитное, и омичам хотелось бы, чтобы оно стало красивым и удобным для прогулок, катания на велосипеде и пробежек.
Острой необходимости в детских уголках здесь нет, чего не скажешь о специально оборудованных, огороженных площадках для выгула собак. Их, по мнению местных жителей, должно быть две — отдельно для маленьких собак и отдельно для больших.
«Я на поле летом не гуляю, потому что только выходишь сюда, и клещи аж прыгают на собак сразу», — поделилась жительница дома на бульваре Архитекторов, 2 Ирина.
На первом оживленном участке, по мнению омичей, можно было бы обустроить сцену для проведения массовых мероприятий. Рядом, например, оставить место для точек бизнеса (киосков с кофе и стритфудом) и обязательно оборудовать несколько туалетов.
Маст-хэв будущего пространства — это велосипедные и беговые дорожки, скамейки с мусорными урнами, теневые места, где можно будет защититься от солнца и ветра, освещение и озеленение.
«Обязательно предусмотреть побольше мест, куда можно мусор бросать, потому что как показывает практика, у нас в Омске мусор негде выбросить», — отметил омич Максим, который в будущем станет жильцом «Кварталов Драверта».
На втором участке до Замарайки омичи предлагают сделать упор на экологичность, чтобы получилось место тишины и созерцания природы.
«Мне кажется, концепцию диктует само место. Смотрите, мы стоим, птички поют, тишина. В этом и кайф. Сделайте все максимально экологично и природно, чтобы люди созерцали, но не вмешивались. Ты ходишь, наслаждаешься, смотришь на виды, но ты тут гость, здесь живет природа», — высказался житель ЖК «На Поворотной» Фархат.
Есть идеи по использованию попавшей под благоустройство территории и в зимний период. Так, насыпные искусственные холмы подходят для создания горок, а рядом с Замарайкой можно организовать каток.
В заключении отметим, что пока многие омичи сомневаются, что на самом деле увидят современную, комфортную территорию и их пожелания учтут при разработке концепции благоустройства. Поводы для недоверия есть. По парку 300-летия Омска, для которого даже разработали и презентовали предварительную концепцию, уже несколько месяцев тишина и никаких новостей. Другие территории в Омске после благоустройства выглядели спорно и сильно отличались от того, что жители видели на эскизах.
Возможно, «Бруснике» удастся переломить эту тенденцию. По крайней мере, уже в следующую субботу команда архитекторов представит предварительную концепцию благоустройства. Обновление территории бульвара Архитекторов, по опыту других проектов, обойдется минимум в 100 млн рублей, точная сумма станет известна позднее.