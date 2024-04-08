Разруха, мусор и бомжи. Как выглядит бульвар, который хотят благоустроить в Омске

Первая «неопрятная» точка не заставила себя долго ждать. Вдоль дороги разместилось три ряда торговых ларьков (год от года их число только увеличивается). Если зайти за самые дальние от дороги киоски, на запущенном поле можно увидеть много интересного: оставшийся кирпичный фундамент от раннего павильона, куча сигаретных бычков и другого мусора, рандомно протоптанные тропинки, по которым весной из-за подтопления нельзя ходить, засохшие ветки и даже срезанные провода. В общем картина маслом. Но к ларькам уже все привыкли: никто не требует их демонтажа и переноса в другое место.