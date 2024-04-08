Причина — повестка в армию. Омич продает магазин разливного пива за 400 тысяч

В Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия выставили на продажу магазин разливного пива «Тут пиво». Помещение площадью 50 квадратных метров находится в аренде. Цена готового бизнеса составляет 400 тысяч рублей. Стоимость аренды вместе с коммуналкой — около 35 тысяч.