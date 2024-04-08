Причина — повестка в армию. Омич продает магазин разливного пива за 400 тысяч

Posted Вчера, 08:29
Published Вчера, 08:29
Modified Вчера, 08:31
Updated Вчера, 08:31
В Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия выставили на продажу магазин разливного пива «Тут пиво». Помещение площадью 50 квадратных метров находится в аренде. Цена готового бизнеса составляет 400 тысяч рублей. Стоимость аренды вместе с коммуналкой — около 35 тысяч.
«Из конкурентов через стенку „Виноград“, но пива на розлив отсутствует. Рядом завод, много приходящих оттуда. Товарный остаток примерно на 30-40 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
Причиной продажи бизнеса указана повестка в армию. Корреспондент Города55 связался с собственником магазина Артемом Зубенко.
«Да, так получается, там еще семейные обстоятельства», — рассказал предприниматель. — «Средний чек составляет 300-350 рублей. Окупаемость бизнеса примерно 4 месяца. На точке стоят два холодильника, все пивное оборудование, краны, кеги, кондиционер, видеонаблюдение, мебель».
Отметим, что на улице Маяковского расположена торговая точка с таким же названием. Омич отметил, что она принадлежит другому собственнику.
Согласно данным Rusprofile, индивидуальный предприниматель Артем Зубенко прекратил свою деятельность в октябре 2022 года.
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