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Posted Вчера, 08:29

Published Вчера, 08:29

Modified Вчера, 08:31

Updated Вчера, 08:31

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Причина — повестка в армию. Омич продает магазин разливного пива за 400 тысяч

8 апреля 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
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Житель Омска выставил на продажу магазин разливного пива из-за повестки в армию

Бизнес находится на 25-й Линии. Покупателями торговой точки являются, в том числе, работники близлежащего завода имени Попова, уверяет собственник.

В Омске на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия выставили на продажу магазин разливного пива «Тут пиво». Помещение площадью 50 квадратных метров находится в аренде. Цена готового бизнеса составляет 400 тысяч рублей. Стоимость аренды вместе с коммуналкой — около 35 тысяч.

«Из конкурентов через стенку „Виноград“, но пива на розлив отсутствует. Рядом завод, много приходящих оттуда. Товарный остаток примерно на 30-40 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Причиной продажи бизнеса указана повестка в армию. Корреспондент Города55 связался с собственником магазина Артемом Зубенко.

«Да, так получается, там еще семейные обстоятельства», — рассказал предприниматель. — «Средний чек составляет 300-350 рублей. Окупаемость бизнеса примерно 4 месяца. На точке стоят два холодильника, все пивное оборудование, краны, кеги, кондиционер, видеонаблюдение, мебель».

Отметим, что на улице Маяковского расположена торговая точка с таким же названием. Омич отметил, что она принадлежит другому собственнику.

Согласно данным Rusprofile, индивидуальный предприниматель Артем Зубенко прекратил свою деятельность в октябре 2022 года.

Ранее эксперты рассказали Городу55, к чему приведет новый закон о продаже разливного пива:

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#Бизнес#Омск#Аренда#Пиво#Мебель#Евгений Игишев#Видеонаблюдение
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