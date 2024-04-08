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Posted Вчера, 10:52

Published Вчера, 10:52

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Updated Вчера, 10:54

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Построят другие. «Эталон» подготовил проект детсада для омского ЖК «Зеленая река»

8 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Госэкспертиза одобрила проект детсада для омского микрорайона «Зеленая река»

Разработкой проектной документации занимались две питерские компании. Теперь «Эталон» передаст этот проект городской администрации.

Городу55 стало известно, что питерскому девелоперу «Эталон» одобрили проект строительства детсада на 350 мест. Положительное заключение выдала «Государственная экспертиза Омской области». Разработкой проектной документации занимались две компании из Санкт-Петербурга — «Институт территориального развития» и «Эталонпроект».

Дошкольная образовательная организация, как следует из заключения экспертизы, появится на территории микрорайона «Зеленая река», который в Омске возводит «Эталон». Определен и участок, где детсад построят: это территория площадью 13334 кв. м. Земельный участок предназначен под объекты дошкольного, начального и среднего образования и находится рядом с первой очередью жилья.

Участок, где запланировано строительство детсадаУчасток, где запланировано строительство детсада
Участок, где запланировано строительство детсада
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что по условиям соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов, заключенных еще при прошлом губернаторе Александре Буркове, «Эталон» должен за свой счет только разработать и передать этот проект администрации. А строить детсад уже будут на бюджетные деньги. И именно чиновникам предстоит искать подрядчиков для строительства нового объекта в год от года разрастающемся микрорайоне.

Напомним, что в конце марта «Эталону» одобрили вырубку 104 деревьев и 22 кв. м поросли на участке, где впоследствии должны появиться многоэтажные автостоянки. За срубленные деревья застройщик заплатит в качестве компенсации 536,6 тысяч рублей. Но в дальнейшем здесь обещают высадить 45 деревьев, 210 кустарников и посеять газон.

Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
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#Общество#Омск#Строительство#Детский сад#Проект#Новости#Экспертиза#Эталон#Зеленая река#Юлия Истомина
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