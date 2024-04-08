Построят другие. «Эталон» подготовил проект детсада для омского ЖК «Зеленая река»

Напомним, что по условиям соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов, заключенных еще при прошлом губернаторе Александре Буркове, «Эталон» должен за свой счет только разработать и передать этот проект администрации. А строить детсад уже будут на бюджетные деньги. И именно чиновникам предстоит искать подрядчиков для строительства нового объекта в год от года разрастающемся микрорайоне.