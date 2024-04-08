Построят другие. «Эталон» подготовил проект детсада для омского ЖК «Зеленая река»

Posted Вчера, 10:52
Published Вчера, 10:52
Modified Вчера, 10:54
Updated Вчера, 10:54
Городу55 стало известно, что питерскому девелоперу «Эталон» одобрили проект строительства детсада на 350 мест. Положительное заключение выдала «Государственная экспертиза Омской области». Разработкой проектной документации занимались две компании из Санкт-Петербурга — «Институт территориального развития» и «Эталонпроект».
Дошкольная образовательная организация, как следует из заключения экспертизы, появится на территории микрорайона «Зеленая река», который в Омске возводит «Эталон». Определен и участок, где детсад построят: это территория площадью 13334 кв. м. Земельный участок предназначен под объекты дошкольного, начального и среднего образования и находится рядом с первой очередью жилья.
Напомним, что по условиям соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов, заключенных еще при прошлом губернаторе Александре Буркове, «Эталон» должен за свой счет только разработать и передать этот проект администрации. А строить детсад уже будут на бюджетные деньги. И именно чиновникам предстоит искать подрядчиков для строительства нового объекта в год от года разрастающемся микрорайоне.
Напомним, что в конце марта «Эталону» одобрили вырубку 104 деревьев и 22 кв. м поросли на участке, где впоследствии должны появиться многоэтажные автостоянки. За срубленные деревья застройщик заплатит в качестве компенсации 536,6 тысяч рублей. Но в дальнейшем здесь обещают высадить 45 деревьев, 210 кустарников и посеять газон.