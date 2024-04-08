Омский гроссмейстер устроил в США сеанс одновременной игры с 30 шахматистами

Александр Иванов родился в Омске в 1956 году. Звание мастера спорта получил в 1974 году, а гроссмейстера — в 1991 году. Иванов с 1988 года проживает в США. В составе американской сборной участвовал в 35-й Олимпиаде в словенском Бледе.