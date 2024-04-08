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Published Вчера, 06:13

Modified Вчера, 06:15

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Омский гроссмейстер устроил в США сеанс одновременной игры с 30 шахматистами

8 апреля 2024, 06:13
Фото: 1MI
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Соревнования прошли в библиотеке штата Нью-Гэмпшир.

Уроженец Омска, гроссмейстер Александр Иванов, провел в США сеанс одновременной игры с 30 шахматистами. Соревнования прошли в публичной библиотеке Нашуа в штате Нью-Гэмпшир 30 марта, сообщила американская профсоюзная организация Union Leader.

Александр Иванов родился в Омске в 1956 году. Звание мастера спорта получил в 1974 году, а гроссмейстера — в 1991 году. Иванов с 1988 года проживает в США. В составе американской сборной участвовал в 35-й Олимпиаде в словенском Бледе.

Ранее Город55 сообщал, что в конце марта парализованный мужчина сыграл партию в шахматы с помощью импланта, вживленного мозг.

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#Спорт#США#Шахматы#Омск#Олимпиада#Евгений Игишев
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