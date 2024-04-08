Объявлены имена победителей XI Югорского лыжного марафона

Posted Вчера, 19:49
Published Вчера, 19:49
Modified Вчера, 19:49
Updated Вчера, 19:49
В течение двух дней на дистанции марафона 50, 25 и 5 км вышли 3 724 участника. Призовой фонд состязаний, предоставленный партнером — Группой ВТБ, в совокупности составил 2,3 млн рублей.
Виталий Мосунов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО-Югре, рассказал, что марафон, прошедший в Ханты-Мансийске уже в одиннадцатый раз, вновь объединил олимпийских призеров, любителей лыжного спорта с 60-летним стажем и тех, кто лишь в этом году встал на лыжи. Событие показало, как выросли многие семьи, команды и корпоративные сборные, годами принимавшие участие в соревнованиях, подарив незабываемые впечатления участникам забегов. «Возможно, на Югорском лыжном марафоне получили вдохновение будущие атлеты, которые представят нашу страну через несколько лет на самом высоком спортивном уровне», — предположил эксперт.
Как сообщает inkazan.ru, в гонке на 50 км свободным стилем, прошедшей 6 апреля, среди мужчин победа досталась 29-летнему Андрею Алипкину, который преодолел трассу за 1 час 59 минут 33 секунды. Серебряная медаль досталась Рифату Сафиуллину, а третье место занял Дмитрий Баграшов.
Среди женщин золотая медаль досталась Кристине Резцовой, прошедшей дистанцию первого дня за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Серебро получила Алина Кудисова (2:07:30), а бронзу присудили Лилии Васильевой (2:09:37). Золотым медалистам марафона на 50 км свободным стилем организаторы вручили по 400 тыс. рублей, серебряным призерам — по 200 тыс. рублей и обладателям бронзы — по 100 тыс. рублей.
7 апреля в марафонском забеге классическим стилем Станислав Волженцев первым прошел дистанцию, продемонстрировав результат 2 часа 11 минут 43 секунды. Илье Санникову удалось преодолеть расстояние за 2:12:02, что сделало его обладателем серебра, а бронзовую медаль получил Евгений Цепков (2:12:54).
В «классике» среди женщин золото досталось Лилии Васильевой (2:32:13), серебро — Марии Козекаевой, (2:34:31), а замкнула тройку лидеров Алина Кудисова (2:38:20). Золотым медалистам вручили по 150 тыс. рублей, обладателям серебра — по 100 тыс. рублей и бронзовым призерам — по 50 тыс. рублей.
С 2013 года в состав оргкомитета Югорского лыжного марафона входят правительство региона, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при содействии банка «Открытие», входящего в Группу ВТБ.
«РИА Новости Спорт» стало генеральным информационным партнером события, также информационную поддержку Югорского лыжного марафона обеспечили Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.