Объявлены имена победителей XI Югорского лыжного марафона

Виталий Мосунов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО-Югре, рассказал, что марафон, прошедший в Ханты-Мансийске уже в одиннадцатый раз, вновь объединил олимпийских призеров, любителей лыжного спорта с 60-летним стажем и тех, кто лишь в этом году встал на лыжи. Событие показало, как выросли многие семьи, команды и корпоративные сборные, годами принимавшие участие в соревнованиях, подарив незабываемые впечатления участникам забегов. «Возможно, на Югорском лыжном марафоне получили вдохновение будущие атлеты, которые представят нашу страну через несколько лет на самом высоком спортивном уровне», — предположил эксперт.