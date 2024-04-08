Не без сюрпризов. Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Омской области

Posted Вчера, 11:40
Published Вчера, 11:40
Modified Вчера, 11:40
Updated Вчера, 11:40
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко рассказала, какую погоду стоит ждать жителям Омской области в ближайшие дни. Несмотря на недавнее тепло, когда температура воздуха поднималась до +17 градусов, в регион снова вернется похолодание. Понижение температуры ощутимо уже сейчас.
Согласно данным синоптиков, холод не покинет регион как минимум до 11 апреля. 9 и 10 апреля будет преобладать циклонический тип погоды будет преобладать, из-за чего вероятна облачность и осадки. В эти дни ночью столбик термометра опустится до -2…+3, при прояснении до -7, а днем — до +3…+8 градусов.
11 апреля прогнозируется ясное небо и усиление ветра, его порывы не позволят воздуху прогреться. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, при прояснении до -11, днем +1…+6 градусов.