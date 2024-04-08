Не без сюрпризов. Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Омской области

Согласно данным синоптиков, холод не покинет регион как минимум до 11 апреля. 9 и 10 апреля будет преобладать циклонический тип погоды будет преобладать, из-за чего вероятна облачность и осадки. В эти дни ночью столбик термометра опустится до -2…+3, при прояснении до -7, а днем — до +3…+8 градусов.