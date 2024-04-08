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Posted Вчера, 11:40

Published Вчера, 11:40

Modified Вчера, 11:40

Updated Вчера, 11:40

Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Омской области

Не без сюрпризов. Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Омской области

8 апреля 2024, 11:40
Фото: 1MI

Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Омской области

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни, согласно ее данным, похолодание в регионе сохранится.

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко рассказала, какую погоду стоит ждать жителям Омской области в ближайшие дни. Несмотря на недавнее тепло, когда температура воздуха поднималась до +17 градусов, в регион снова вернется похолодание. Понижение температуры ощутимо уже сейчас.

Согласно данным синоптиков, холод не покинет регион как минимум до 11 апреля. 9 и 10 апреля будет преобладать циклонический тип погоды будет преобладать, из-за чего вероятна облачность и осадки. В эти дни ночью столбик термометра опустится до -2…+3, при прояснении до -7, а днем — до +3…+8 градусов.

11 апреля прогнозируется ясное небо и усиление ветра, его порывы не позволят воздуху прогреться. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, при прояснении до -11, днем +1…+6 градусов.

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