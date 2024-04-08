На целые сутки. Два округа Омска 9 апреля останутся без воды

Posted Вчера, 03:29
Published Вчера, 03:29
Modified Вчера, 03:31
Updated Вчера, 03:31
В «Водоканале» предупредили омичей об очередных отключениях водоснабжения. Под отключение 9 апреля из-за проведения ремонтных работ попали более 30 домов в Кировском и Центральном округах.
На Левобережье ремонтировать с 09.30 до 21.00 будут водопровод по улицам Степанца — Взлетная. На это время возле корпуса больницы №1 на Перелета, 7 установят машину с питьевой водой. Отключат воду в зданиях на Перелета, Комарова и Степанца:
Более долгим будет отключение воды в Центральном округе из-за присоединения водопровода на Гусарова. Без водоснабжения 26 зданий останутся с 11 часов 9 апреля до 8 часов 10 апреля. Примерно 19 часов воды не будет по следующим адресам:
Омичей просят заранее запастись водой на время отключения.