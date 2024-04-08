На целые сутки. Два округа Омска 9 апреля останутся без воды

На Левобережье ремонтировать с 09.30 до 21.00 будут водопровод по улицам Степанца — Взлетная. На это время возле корпуса больницы №1 на Перелета, 7 установят машину с питьевой водой. Отключат воду в зданиях на Перелета, Комарова и Степанца: