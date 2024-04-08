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Posted Вчера, 03:29

Published Вчера, 03:29

Modified Вчера, 03:31

Updated Вчера, 03:31

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На целые сутки. Два округа Омска 9 апреля останутся без воды

8 апреля 2024, 03:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Более 30 домов в двух округах Омска останутся без воды 9 апреля

Сотрудники «Росводоканала» будут ремонтировать водопроводы на улицах Степанца и Гусарова.

В «Водоканале» предупредили омичей об очередных отключениях водоснабжения. Под отключение 9 апреля из-за проведения ремонтных работ попали более 30 домов в Кировском и Центральном округах.

На Левобережье ремонтировать с 09.30 до 21.00 будут водопровод по улицам Степанца — Взлетная. На это время возле корпуса больницы №1 на Перелета, 7 установят машину с питьевой водой. Отключат воду в зданиях на Перелета, Комарова и Степанца:

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Скриншот
Фото: Росводоканал Омск

Более долгим будет отключение воды в Центральном округе из-за присоединения водопровода на Гусарова. Без водоснабжения 26 зданий останутся с 11 часов 9 апреля до 8 часов 10 апреля. Примерно 19 часов воды не будет по следующим адресам:

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Фото: Росводоканал Омск

Омичей просят заранее запастись водой на время отключения.

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#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода#Отключение#Юлия Истомина
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