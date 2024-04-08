Многомиллионный контракт. Сколько получит Звягин на посту тренера «Авангарда»

Posted Вчера, 04:58
Published Вчера, 04:58
Modified Вчера, 05:00
Updated Вчера, 05:00
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин заработает за два года 75 миллионов рублей. Сумму контракта накануне, 7 апреля, озвучил журналист издания «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».
Сергея Звягина назначили на должность главного тренера 1 апреля. До этого он в течение двух недель занимал пост с приставкой врио, а ранее тренировал вратарей.
Бывшего главного тренера команды Михаила Кравца отправили в отставку после разгромного поражения 0:7 от «Локомотива» во втором домашнем матче четвертьфинала плей-офф.
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» сделал квалификационное предложение четырем игрокам: Газизову, Мирошниченко, Трикозову и Коротаеву.