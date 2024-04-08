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Posted Вчера, 04:58

Published Вчера, 04:58

Modified Вчера, 05:00

Updated Вчера, 05:00

Сергей Звягин

Многомиллионный контракт. Сколько получит Звягин на посту тренера «Авангарда»

8 апреля 2024, 04:58
Фото: ХК Авангард
Сергей Звягин

Стала известна зарплата Сергея Звягина на посту главного тренера «Авангарда»

Контракт с наставником рассчитан на два года.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин заработает за два года 75 миллионов рублей. Сумму контракта накануне, 7 апреля, озвучил журналист издания «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

Сергея Звягина назначили на должность главного тренера 1 апреля. До этого он в течение двух недель занимал пост с приставкой врио, а ранее тренировал вратарей.

Бывшего главного тренера команды Михаила Кравца отправили в отставку после разгромного поражения 0:7 от «Локомотива» во втором домашнем матче четвертьфинала плей-офф.

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» сделал квалификационное предложение четырем игрокам: Газизову, Мирошниченко, Трикозову и Коротаеву.

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#Спорт#Авангард#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Плей-офф#Локомотив#Главный тренер#Город55#Сергей Звягин
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