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Posted Вчера, 06:14

Published Вчера, 06:14

Modified Вчера, 06:16

Updated Вчера, 06:16

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Минимум 4 млн в год. В Омской области ищут инвестора для строительства промобъекта

8 апреля 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
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Огромный участок в Кормиловке Омской области отдают под промобъект

Договор аренды рассчитывают заключить на 13 лет и 5 месяцев.

Администрация Кормиловского городского поселения рассчитывает сдать в аренду участок площадью 376 951 кв. м. Находится эта территория недалеко от здания птицефермы на улице Лермонтова в Кормиловке.

Участок предназначен для размещения промышленных объектов. Договор аренды собираются заключить на 13 лет и 5 месяцев. При этом ежегодный арендный платеж составит минимум 4,065 млн рублей, в качестве задатка придется внести 80% от этой суммы.

Участок, который хотят сдать в арендуУчасток, который хотят сдать в аренду
Участок, который хотят сдать в аренду
Фото: ГИС Торги

На огромном участке можно будет построить здания высотой до 3 этажей. Заявки от потенциальных арендаторов принимают с 8 апреля по 12 мая 2024 года.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Аренда#Аренда земли#Промышленность#Новости#Юлия Истомина#Кормиловский район
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