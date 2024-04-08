Минимум 4 млн в год. В Омской области ищут инвестора для строительства промобъекта

Posted Вчера, 06:14
Published Вчера, 06:14
Modified Вчера, 06:16
Updated Вчера, 06:16
Администрация Кормиловского городского поселения рассчитывает сдать в аренду участок площадью 376 951 кв. м. Находится эта территория недалеко от здания птицефермы на улице Лермонтова в Кормиловке.
Участок предназначен для размещения промышленных объектов. Договор аренды собираются заключить на 13 лет и 5 месяцев. При этом ежегодный арендный платеж составит минимум 4,065 млн рублей, в качестве задатка придется внести 80% от этой суммы.
На огромном участке можно будет построить здания высотой до 3 этажей. Заявки от потенциальных арендаторов принимают с 8 апреля по 12 мая 2024 года.