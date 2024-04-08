Хоценко поздравил омский Туристский центр с победой во всероссийском конкурсе

Posted Вчера, 04:55
Published Вчера, 04:55
Modified Вчера, 04:57
Updated Вчера, 04:57
Туристский информационный центр Омской области победил во всероссийском конкурсе и стал лучшим музейным ТИЦ в стране. О победе сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Победителей назвали на выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».
«Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают по итогам прошлого года выросло на 15%. Динамика хорошая, не останавливаемся», — отметил руководитель Омской области.
Этим летом в регионе запланировано несколько крупных мероприятий. Среди них — фестивали «Слетье», «Симфопарк» и «Турмикс».