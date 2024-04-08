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Хоценко поздравил омский Туристский центр с победой во всероссийском конкурсе

Хоценко поздравил омский Туристский центр с победой во всероссийском конкурсе

8 апреля 2024, 04:55
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Туристский информационный центр работает в Омской области с сентября 2017 года.

Туристский информационный центр Омской области победил во всероссийском конкурсе и стал лучшим музейным ТИЦ в стране. О победе сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Победителей назвали на выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».

«Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают по итогам прошлого года выросло на 15%. Динамика хорошая, не останавливаемся», — отметил руководитель Омской области.

Этим летом в регионе запланировано несколько крупных мероприятий. Среди них — фестивали «Слетье», «Симфопарк» и «Турмикс».

Омская крепость оказалась в центре новой концепции развития туризма
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#Общество#Туризм#Омск#Омская область#Музей#Конкурс#Россия#Победа#Фестиваль#Новости#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#ТИЦ
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