Хоценко: 75 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства

Posted Вчера, 07:29
Published Вчера, 07:29
Modified Вчера, 07:31
Updated Вчера, 07:31
Продолжается ежегодное всероссийское голосование за объекты благоустройства, стартовавшее 15 марта. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Омской области до 30 апреля проголосовать можно за 29 объектов: из них 13 находятся в Омске, 5 — в Исилькуле, по 4 — в Калачинске и Таре, и 3 — в Красном Яру Любинского района. С момента старта голосования свыше 75 тысяч жителей региона отдали свои голоса за одну из территорий.
«Омичи всегда активно участвуют в жизни региона. И голосование в очередной раз это доказывает. Уже больше 75 тысяч жителей приняли участие, проявили свою гражданскую позицию и сделали вклад в улучшение Омской области. Призываю всех омичей принять участие в голосовании. Давайте вместе сделаем наш регион лучше!» — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, что участие в голосовании доступно для всех жителей Омской области старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 55.gorodsreda.ru, на платформе обратной связи pos.gosuslugi.ru или воспользоваться помощью волонтера, которые работают в пяти крупных ТЦ — «Омский», «Каскад», «Континент», «Парк» и «Терминал».