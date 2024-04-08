Хоценко: 75 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства

В Омской области до 30 апреля проголосовать можно за 29 объектов: из них 13 находятся в Омске, 5 — в Исилькуле, по 4 — в Калачинске и Таре, и 3 — в Красном Яру Любинского района. С момента старта голосования свыше 75 тысяч жителей региона отдали свои голоса за одну из территорий.