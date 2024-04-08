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Хоценко: 75 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства

8 апреля 2024, 07:29
Фото: 1MI
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13 из 29 объектов, участвующих в голосовании, находятся в Омске.

Продолжается ежегодное всероссийское голосование за объекты благоустройства, стартовавшее 15 марта. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Омской области до 30 апреля проголосовать можно за 29 объектов: из них 13 находятся в Омске, 5 — в Исилькуле, по 4 — в Калачинске и Таре, и 3 — в Красном Яру Любинского района. С момента старта голосования свыше 75 тысяч жителей региона отдали свои голоса за одну из территорий.

«Омичи всегда активно участвуют в жизни региона. И голосование в очередной раз это доказывает. Уже больше 75 тысяч жителей приняли участие, проявили свою гражданскую позицию и сделали вклад в улучшение Омской области. Призываю всех омичей принять участие в голосовании. Давайте вместе сделаем наш регион лучше!» — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Напомним, что участие в голосовании доступно для всех жителей Омской области старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 55.gorodsreda.ru, на платформе обратной связи pos.gosuslugi.ru или воспользоваться помощью волонтера, которые работают в пяти крупных ТЦ — «Омский», «Каскад», «Континент», «Парк» и «Терминал».

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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Голосование#Новости#Общественные пространства#Нацпроект#Территория#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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