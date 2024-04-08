Эксперт назвала стоматологические проблемы одной из причин появления морщин

Posted Вчера, 17:05
Published Вчера, 17:05
Modified Вчера, 17:15
Updated Вчера, 17:15
По словам стоматолога Лилии Кузьменковой, сыпь и покраснения на коже могут быть вызваны инфекциями или воспалительными процессами в полости рта, которые распространяются на лицо, особенно на щеки и подбородок. Например, воспаление десен, такое как гингивит или пародонтит, может привести к проблемам с кожей.
Чтобы решить эту проблему, важно обратиться к стоматологу, чтобы выявить основную причину и лечиться. Обычно это включает профессиональную гигиену полости рта, лечение воспаления десен и кариеса. Об этом эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также проблемы с лицом могут возникать из-за неправильного прикуса. Исправление прикуса оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины и брыли. Когда прикус исправляется и зубы выравниваются, нагрузка на мягкие ткани лица снижается.
Это помогает снизить напряжение в области губ и околоносовых складок, что ведет к уменьшению морщин в этих областях. Правильное прилегание зубов после коррекции прикуса также поддерживает соседние ткани. Таким образом можно предотвратить или уменьшить птоз щек, когда они начинают опускаться из-за старения, резюмирует Кузьменкова.
Неправильный прикус, при котором нижняя челюсть задвинута назад, вызывает появление второго подбородка, даже если человек стройный и молодой. Ортодонтическое лечение помогает вернуть нижней челюсти ее правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед обращением к косметологу или пластическому хирургу, стоит обратить внимание на стоматологические причины эстетических проблем.