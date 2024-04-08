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Posted Вчера, 17:05

Published Вчера, 17:05

Modified Вчера, 17:15

Updated Вчера, 17:15

Эксперт назвала стоматологические проблемы одной из причин появления морщин

8 апреля 2024, 17:05
Некоторые проблемы с кожей лица могут возникать из-за неочевидных на первый взгляд причин. Такие неприятности, как морщины, прыщи и второй подбородок, часто связаны с тем, что люди не хотят своевременно обращаться к стоматологу.

По словам стоматолога Лилии Кузьменковой, сыпь и покраснения на коже могут быть вызваны инфекциями или воспалительными процессами в полости рта, которые распространяются на лицо, особенно на щеки и подбородок. Например, воспаление десен, такое как гингивит или пародонтит, может привести к проблемам с кожей.

Чтобы решить эту проблему, важно обратиться к стоматологу, чтобы выявить основную причину и лечиться. Обычно это включает профессиональную гигиену полости рта, лечение воспаления десен и кариеса. Об этом эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также проблемы с лицом могут возникать из-за неправильного прикуса. Исправление прикуса оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины и брыли. Когда прикус исправляется и зубы выравниваются, нагрузка на мягкие ткани лица снижается.

Это помогает снизить напряжение в области губ и околоносовых складок, что ведет к уменьшению морщин в этих областях. Правильное прилегание зубов после коррекции прикуса также поддерживает соседние ткани. Таким образом можно предотвратить или уменьшить птоз щек, когда они начинают опускаться из-за старения, резюмирует Кузьменкова.

Неправильный прикус, при котором нижняя челюсть задвинута назад, вызывает появление второго подбородка, даже если человек стройный и молодой. Ортодонтическое лечение помогает вернуть нижней челюсти ее правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед обращением к косметологу или пластическому хирургу, стоит обратить внимание на стоматологические причины эстетических проблем.

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