Эксперт назвала стоматологические проблемы одной из причин появления морщин

По словам стоматолога Лилии Кузьменковой, сыпь и покраснения на коже могут быть вызваны инфекциями или воспалительными процессами в полости рта, которые распространяются на лицо, особенно на щеки и подбородок. Например, воспаление десен, такое как гингивит или пародонтит, может привести к проблемам с кожей.