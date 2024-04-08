Эксперт назвал санкции Японии вторым фронтом холодной войны

Эксперт по Востоку и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский считает, что эти ограничения продолжают враждебную политику Японии. По его мнению, японцы решили сворачивать сотрудничество с Россией и ограничить ее разворот на восток в экономическом плане. В интервью RuNews24.Ru он также отмечает, что новые санкции не связаны с вопросом о северных территориях и что российско-японское сотрудничество функционировало успешно долгие годы. Однако происходящее, по мнению эксперта, можно назвать открытием второго фронта холодной войны.