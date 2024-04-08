Эксперт назвал санкции Японии вторым фронтом холодной войны

Posted Вчера, 15:49
Published Вчера, 15:49
Modified Вчера, 15:57
Updated Вчера, 15:57
В перечне — различные типы судов, включая крановые и пожарные суда, а также плавучие доки, платформы для бурения и добычи ресурсов, спортивные суда и яхты. Запрещается также импорт непромышленных российских алмазов с 10 мая 2024 года.
В списке — все виды углеводородных ископаемых и продукты из них, цветные металлы, такие как вольфрам, молибден, кобальт и цирконий. В перечень вошла фото- и измерительная аппаратура, а также другие приборы.
Эксперт по Востоку и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский считает, что эти ограничения продолжают враждебную политику Японии. По его мнению, японцы решили сворачивать сотрудничество с Россией и ограничить ее разворот на восток в экономическом плане. В интервью RuNews24.Ru он также отмечает, что новые санкции не связаны с вопросом о северных территориях и что российско-японское сотрудничество функционировало успешно долгие годы. Однако происходящее, по мнению эксперта, можно назвать открытием второго фронта холодной войны.