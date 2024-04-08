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Posted Вчера, 15:49

Published Вчера, 15:49

Modified Вчера, 15:57

Updated Вчера, 15:57

Эксперт назвал санкции Японии вторым фронтом холодной войны

8 апреля 2024, 15:49
В Японии опубликовали список товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В него включено 164 товара, главным образом связанных с промышленным оборудованием и транспортом. Ограничения начнут действовать с 17 апреля 2024 года.

В перечне — различные типы судов, включая крановые и пожарные суда, а также плавучие доки, платформы для бурения и добычи ресурсов, спортивные суда и яхты. Запрещается также импорт непромышленных российских алмазов с 10 мая 2024 года.

В списке — все виды углеводородных ископаемых и продукты из них, цветные металлы, такие как вольфрам, молибден, кобальт и цирконий. В перечень вошла фото- и измерительная аппаратура, а также другие приборы.

Эксперт по Востоку и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский считает, что эти ограничения продолжают враждебную политику Японии. По его мнению, японцы решили сворачивать сотрудничество с Россией и ограничить ее разворот на восток в экономическом плане. В интервью RuNews24.Ru он также отмечает, что новые санкции не связаны с вопросом о северных территориях и что российско-японское сотрудничество функционировало успешно долгие годы. Однако происходящее, по мнению эксперта, можно назвать открытием второго фронта холодной войны.

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