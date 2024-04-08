Дерматовенеролог Зубова рассказала о клещах, живущих на лице у 90% людей

Posted Вчера, 07:20
Published Вчера, 07:20
Modified Вчера, 07:39
Updated Вчера, 07:39
Дерматовенеролог Анастасия Зубова объяснила «Известиям», что эти небольшие клещи, известные как «демодексы», могут обнаруживаться в волосяных фолликулах на лице, особенно на лбу, щеках, вокруг носа, ресницах и ушных каналах.
Клещи Demodex являются условно патогенными организмами и присутствуют практически у 90% людей. Они составляют часть нормальной микробной флоры кожи лица. Существуют два вида таких клещей: Demodex follicullorum, которые чаще всего находятся в бровях и ресницах, и куда реже — в волосах на теле или голове; а также Demodex brevis, которые преимущественно обитают в сальных железах кожи лица, но также могут присутствовать на спине, шее, груди или других участках кожи.
Если баланс нормальной микрофлоры нарушается, клещи могут начать активное размножение. Это может произойти после различных кожных заболеваний или использования местных гормональных мазей. Распространению демодекоза также способствуют нарушения в работе систем организма, эндокринной, нервной или сосудистой систем, а также патологии обменных процессов и заболевания ЖКТ.
Для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу, который основываясь на анамнезе и обнаружении клещей в соскобах кожи, сделает соответствующее заключение. Однако само обнаружение демодекса еще не является основанием для лечения. Важно обращаться к основным заболеваниям, которые могут усугублять его присутствие. Поэтому метод лечения будет зависеть от установленного диагноза.
В качестве профилактики можно рекомендовать использование мягкого шампуня и ежедневное очищение лица мягкими средствами. Также рекомендуется использовать мягкие отшелушивающие средства для удаления омертвевших клеток кожи в целях профилактики.