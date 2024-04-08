Дерматовенеролог Зубова рассказала о клещах, живущих на лице у 90% людей

Клещи Demodex являются условно патогенными организмами и присутствуют практически у 90% людей. Они составляют часть нормальной микробной флоры кожи лица. Существуют два вида таких клещей: Demodex follicullorum, которые чаще всего находятся в бровях и ресницах, и куда реже — в волосах на теле или голове; а также Demodex brevis, которые преимущественно обитают в сальных железах кожи лица, но также могут присутствовать на спине, шее, груди или других участках кожи.