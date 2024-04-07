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Posted Вчера, 03:16

Published Вчера, 03:16

Modified Вчера, 03:18

Updated Вчера, 03:18

иллюстрация

В районе Омской области бесследно пропали трое детей

7 апреля 2024, 03:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители села в Омской области сообщили о пропаже сразу трех детей

Сообщение о поисках появилось накануне, 6 апреля, в одном из крупных региональных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

В селе Чернолучье (Омский район) разыскивают троих мальчиков — как отмечается в сообщении, опубликованном на странице «Инцидент Омск», дозвониться до них не выходит — абоненты недоступны для звонка. Кроме того, о детях ничего неизвестно с 11 часов дня — последний раз их видели в районе бывшего дома отдыха «Автомобилист».

Начаты поиски, а всех граждан, обладающих какой-либо информацией, просят связаться с участковым.

Сообщение о пропаже детей, опубликованное в социальной сетиСообщение о пропаже детей, опубликованное в социальной сети
Сообщение о пропаже детей, опубликованное в социальной сети
Фото: Сообщество «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что в комментариях под записью есть сообщения о том, что дети найдены: по словам одного из комментаторов, дети просто засиделись у одного из друзей. Напомним, на этой неделе в Омске пропал подросток из Йошкар-Олы.

Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
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#Происшествия#Омская область#Поиски#Новости#Автомобилист#Чернолучье#Илья Скобин
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