В районе Омской области бесследно пропали трое детей

Posted Вчера, 03:16
Published Вчера, 03:16
Modified Вчера, 03:18
Updated Вчера, 03:18
В селе Чернолучье (Омский район) разыскивают троих мальчиков — как отмечается в сообщении, опубликованном на странице «Инцидент Омск», дозвониться до них не выходит — абоненты недоступны для звонка. Кроме того, о детях ничего неизвестно с 11 часов дня — последний раз их видели в районе бывшего дома отдыха «Автомобилист».
Начаты поиски, а всех граждан, обладающих какой-либо информацией, просят связаться с участковым.
Отметим, что в комментариях под записью есть сообщения о том, что дети найдены: по словам одного из комментаторов, дети просто засиделись у одного из друзей. Напомним, на этой неделе в Омске пропал подросток из Йошкар-Олы.