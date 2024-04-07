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Posted Вчера, 13:57

Published Вчера, 13:57

Modified Вчера, 14:00

Updated Вчера, 14:00

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Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю

7 апреля 2024, 13:57
Фото: 1MI
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Будущая неделя принесет в Омск туманы, осадки и умеренное тепло

Горожан ожидают «просадки» до минусовых температур, а ветер будет особенно силен.

На этой неделе прогноз погоды в Омске сложно назвать «спокойным»: по данным сервиса Ventusky, перепады температур и внезапные смены погоды задержатся в городе как минимум на неделю.

В понедельник, 8 апреля, день начнется с мартовского напоминания о близости зимы: раннее утро встретит омичей -2 градусами. Позже — придет тепло: при прояснении термометр покажет уже 0, а ко второй половине дня ртутный столбик дотянется аж до 6 градусов. К вечеру стоит быть осторожнее — синоптики предупреждают о тумане.

Вторник уже будет чуточку теплее: утром 4 градуса, ближе к полудню — 7 градусов тепла, однако под вечер прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер тоже будет крепчать: 4,4 м/с на пике своей скорости.

10 апреля, среда, будет богата на дожди: мелкой мороси не будет только утром. Но, в этом есть и свои плюсы — температура будет стабильной и держаться в отметках от 2 до 4 градусов тепла.

А вот обсохнуть после не самой приятной погоды можно будет уже на следующий день, в четверг: без изысков, конечно — всего 0-1 градус тепла целый день, но большую часть дня омичей ожидает ясное небо с незначительной облачностью.

Ну, а если предыдущие дни кажутся скучными и размеренными — пятница, 12 апреля, отыграется за всех: утро начнется с заморозка в -1 градус, к полудню воздух прогреется до 6 градусов тепла, а к вечеру синоптики прогнозируют 11 градусов. Вот только в таком быстром росте температуры есть нюанс — поднимется очень сильный ветер. Начиная уже с 12 часов дня стоит быть предельно осторожным: скорость порывов ветра будет достигать 16 м/c. Под вечер, ослабевший ветер дополнит и небольшой дождь.

Пятница — «рекордсменка» с самой капризной погодойПятница — «рекордсменка» с самой капризной погодой
Пятница — «рекордсменка» с самой капризной погодой
Фото: Ventusky

Перевести дух можно будет на выходных: суббота, 13 апреля, будет достаточно теплым и спокойным: 7-8 градусов тепла на протяжении дня, однако идиллию может нарушить вечерний порывистый ветер 13 м/с. Воскресенье, наоборот, будет куда прохладнее: утро начнется с заморозка до -4, а днем термометр кое-как перешагнет отметку в 5 градусов тепла. Хотя, есть и положительный момент: ветер обойдется умеренными 3 м/c.

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#Погода#Омск#Новости#Температура#Дождь#Прогноз#Синоптики#Илья Скобин
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