Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю

Ну, а если предыдущие дни кажутся скучными и размеренными — пятница, 12 апреля, отыграется за всех: утро начнется с заморозка в -1 градус, к полудню воздух прогреется до 6 градусов тепла, а к вечеру синоптики прогнозируют 11 градусов. Вот только в таком быстром росте температуры есть нюанс — поднимется очень сильный ветер. Начиная уже с 12 часов дня стоит быть предельно осторожным: скорость порывов ветра будет достигать 16 м/c. Под вечер, ослабевший ветер дополнит и небольшой дождь.