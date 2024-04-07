Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»

Posted Вчера, 05:09
Published Вчера, 05:09
Modified Вчера, 05:11
Updated Вчера, 05:11
С экс-нападающим «Авангарда» подписали трехлетний контракт начального уровня — Глеб Трикозов начнет играть за «Каролина Харрикейнз» уже в сезоне 2024/25. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте клуба.
По подписанному соглашению зарплата форварда составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и еще 82,5 тыс долларов на уровне Американской хоккейной лиги. Дон Уоддел, президент и генеральный менеджер клуба, возлагает большие надежды на заключенный контракт: по его словам, Глеб — «прирожденный бомбардир» с мощным ударом.
Напомним, в 2022 году Глеб Трикозов был задрафтован «Каролиной» под номером «60».