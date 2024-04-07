Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»

По подписанному соглашению зарплата форварда составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и еще 82,5 тыс долларов на уровне Американской хоккейной лиги. Дон Уоддел, президент и генеральный менеджер клуба, возлагает большие надежды на заключенный контракт: по его словам, Глеб — «прирожденный бомбардир» с мощным ударом.