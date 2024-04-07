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Posted Вчера, 05:09

Published Вчера, 05:09

Modified Вчера, 05:11

Updated Вчера, 05:11

иллюстрация

Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»

7 апреля 2024, 05:09
Фото: ХК «Авангард»
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Бывший нападающий омского «Авангарда» перейдет в клуб НХЛ «Каролина»

Глеб Трикозов ближайшие три года будет играть за «Каролина Харрикейнз».

С экс-нападающим «Авангарда» подписали трехлетний контракт начального уровня — Глеб Трикозов начнет играть за «Каролина Харрикейнз» уже в сезоне 2024/25. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте клуба.

Сообщение о подписании контрактаСообщение о подписании контракта
Сообщение о подписании контракта
Фото: Официальный сайт «Каролина Харрикейнз»

По подписанному соглашению зарплата форварда составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и еще 82,5 тыс долларов на уровне Американской хоккейной лиги. Дон Уоддел, президент и генеральный менеджер клуба, возлагает большие надежды на заключенный контракт: по его словам, Глеб — «прирожденный бомбардир» с мощным ударом.

Напомним, в 2022 году Глеб Трикозов был задрафтован «Каролиной» под номером «60».

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#Спорт#Авангард#Контракт#Зарплата#НХЛ#Новости#Глеб Трикозов#Илья Скобин
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