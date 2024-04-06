Жители Омской области, чьи дома затопило во время паводка, получат компенсацию

Posted 6 апреля, 12:04
Published 6 апреля, 12:04
Modified 6 апреля, 12:05
Updated 6 апреля, 12:05
Сотрудники прокуратуры Омского района побывали в 9 селах, которые подвержены риску подтопления. Они заслушали доклады о ситуации от руководителей органов местного самоуправления и провели встречи с гражданами, чьи дома пострадали во время паводка. Прокурор района Сергей Пономарев проверил, справляется ли населенный пункт с проблемой.
Во время встречи местным жителям объяснили, как можно будет получить компенсацию за повреждение домов. Сейчас проверка по факту подтоплений продолжается, после ее окончания будут приняты необходимые меры реагирования.