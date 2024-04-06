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Posted 6 апреля, 12:04

Published 6 апреля, 12:04

Modified 6 апреля, 12:05

Updated 6 апреля, 12:05

Жители Омской области, чьи пострадали от подтопления, получат компенсацию

Жители Омской области, чьи дома затопило во время паводка, получат компенсацию

6 апреля 2024, 12:04
Фото: Прокуратура Омской области

Жители Омской области, чьи пострадали от подтопления, получат компенсацию

Сотрудники прокуратуры побывали в 9 селах, которые подвержены риску подтопления.

Сотрудники прокуратуры Омского района побывали в 9 селах, которые подвержены риску подтопления. Они заслушали доклады о ситуации от руководителей органов местного самоуправления и провели встречи с гражданами, чьи дома пострадали во время паводка. Прокурор района Сергей Пономарев проверил, справляется ли населенный пункт с проблемой.

Во время встречи местным жителям объяснили, как можно будет получить компенсацию за повреждение домов. Сейчас проверка по факту подтоплений продолжается, после ее окончания будут приняты необходимые меры реагирования.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Прокуратура#ГУ МЧС по Омской области#Паводок#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Оттепель#Затопления#Подтопление#Затопление#Анастасия Баянова#МЧС России
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