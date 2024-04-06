Жители Омской области, чьи дома затопило во время паводка, получат компенсацию

Сотрудники прокуратуры Омского района побывали в 9 селах, которые подвержены риску подтопления. Они заслушали доклады о ситуации от руководителей органов местного самоуправления и провели встречи с гражданами, чьи дома пострадали во время паводка. Прокурор района Сергей Пономарев проверил, справляется ли населенный пункт с проблемой.