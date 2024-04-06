В Конгресс-холле омские промышленники презентовали экскурсионные маршруты

Posted 6 апреля, 13:43
Published 6 апреля, 13:43
Modified Вчера, 14:07
Updated Вчера, 14:07
Сегодня, 6 апреля, в омском Конгресс-холле прошла практическая сессия, на которой предприятия региона представили свои экскурсионные промышленные маршруты. Среди участков были следующие организации: «Полиом», НПО «МИР», «Омский каучук» (ГК «Титан»), «Омский завод инновационных технологий» и «МилкОм», их оценивало экспертное жюри.
С 21 по 22 мая 2024 года в Омске состоится подведение итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» и форум по межотраслевой кооперации «ПромКластеры», именно там отобранные сегодня предприятия презентуют свои маршруты.
Практической сессией руководил зампред правительства Омской области, руководитель региональной команды по развитию промышленного туризма Андрей Шпиленко.
«Сегодня в рамках практической сессии мы увидели, как обучающиеся выполнили домашнюю работу, какие проекты они готовы представить. И уже в рамках сегодняшней практической сессии мы отобрали лучшие проекты, дали рекомендации по улучшению», — рассказал Андрей Шпиленко.
Во время представления маршрутов комиссии, представители омских предприятий рассказали об их уникальности и интерактивных программах, которые ждут посетителей, а также отметили какую пользу несет промышленный туризм для развития компаний.