В Конгресс-холле омские промышленники презентовали экскурсионные маршруты

С 21 по 22 мая 2024 года в Омске состоится подведение итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» и форум по межотраслевой кооперации «ПромКластеры», именно там отобранные сегодня предприятия презентуют свои маршруты.