Мира не будет? Застройщик причала в Омске не согласился с решением о сносе забора

Рассматривать дело, по мнению «Гидротранссервиса», следовало по месту нахождения юридического адреса ответчика, то есть в Санкт-Петербурге. Также застройщик причала утверждает, что не проводил никаких земляных работ для установки забора, а значит и ордер на проведение работ ему не требовался.