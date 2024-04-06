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Posted 6 апреля, 04:30

Published 6 апреля, 04:30

Modified 6 апреля, 04:30

Updated 6 апреля, 04:30

Бетонный забор простирается на несколько километров

Мира не будет? Застройщик причала в Омске не согласился с решением о сносе забора

6 апреля 2024, 04:30
Фото: Город55
Бетонный забор простирается на несколько километров

Застройщик причала в омском поселке решил обжаловать решение о сносе забора

По мнению компании «Гидротранссервис», которая строит логистический центр на берегу Иртыша, решение суда является необоснованным и незаконным.

Городу55 стало известно, что компания «Гидротранссервис», реализующая инвестпроект по строительству логистического центра рядом с коттеджным поселком Просторный, не согласилась с решением Ленинского районного суда о демонтаже незаконно возведенного бетонного забора. Фирма, которой владеет Юрий Рыжевский, подала апелляционную жалобу.

«Гидротранссервис», который возвел простирающийся на несколько километров бетонный забор и ограничил тем самым омичам доступ к Иртышу, считает, что суд при рассмотрении дела допустил несколько нарушений процессуального законодательства. В основном они касаются формулировок и переоценки доказательств.

«Суд рассмотрел данное исковое заявление в контексте нарушения прав неопределенного круга лиц, правда, не указав, какие права и каким образом были нарушены. При этом, полагая иск поданным в защиту неопределенного круга лиц, суд не имел права его рассматривать», — говорится в апелляционной жалобе (текст есть в распоряжении редакции, — прим. Ред.).
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Фото: Предоставлено Городу55

Рассматривать дело, по мнению «Гидротранссервиса», следовало по месту нахождения юридического адреса ответчика, то есть в Санкт-Петербурге. Также застройщик причала утверждает, что не проводил никаких земляных работ для установки забора, а значит и ордер на проведение работ ему не требовался.

Жители поселка Просторный считают, что таким образом «Гидротранссервис» тянет время. Судебное разбирательство может продлиться еще несколько месяцев, поэтому раньше лета сноса забора не стоит ожидать.

Добавим, что природоохранная прокуратура предъявила еще один иск к застройщику логистического центра в Ленинском округе из-за вырытого на участках котлована и ремонта судов на берегу Иртыша. А недавно деятельностью компании заинтересовались военные: строительная площадка занимает земли Новосибирского лесничества Минобороны РФ.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Инвестиции#Строительство#Застройщик#Демонтаж#Новости#Забор#Апелляция#Причал#Юлия Истомина
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