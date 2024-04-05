Здоровый бизнес в кризис: история участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

Нередко для людей бизнеса причиной и мотивом открыть свое дело выступает кризисное явление в жизни человека, или глобальном мире. Как рассказал Городу55 лидер народного голосования Премии «Предприниматель ГОроДА-2024» Алексей Казимиров, идея заняться производством перепелиной продукции возникла у него после того, как он столкнулся с проблемами со здоровьем своей семьи во время пандемии коронавируса.