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Posted 5 апреля, 03:44

Published 5 апреля, 03:44

Modified 5 апреля, 04:31

Updated 5 апреля, 04:31

Здоровый бизнес в кризис: история участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

Здоровый бизнес в кризис: история участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

5 апреля 2024, 03:44
Фото: Ушакова Н.А.
В Омске проходит ежегодная Премия для предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса «Предприниматель ГОроДА — 2024», в рамках которой номинанты в 11 направлениях деятельности заявили свои анкеты на сайте предпринимательгорода.рф.

Премия проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы премии — министерство экономики Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России».

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Обстоятельства, мотивы и причины заняться тем или иным делом у каждого предпринимателя могут быть разными, главное — вести его честно и ответственно. Человек должен быть выше коммерческого интереса, и мы рады тому, что наши участники разделяют эти здоровые ценности, ради которых задумывалась Премия „Предприниматель ГОроДА-2024“».
Фото: Ушакова Н.А.

Нередко для людей бизнеса причиной и мотивом открыть свое дело выступает кризисное явление в жизни человека, или глобальном мире. Как рассказал Городу55 лидер народного голосования Премии «Предприниматель ГОроДА-2024» Алексей Казимиров, идея заняться производством перепелиной продукции возникла у него после того, как он столкнулся с проблемами со здоровьем своей семьи во время пандемии коронавируса.

Алексей Казимиров, участник «народного» голосования Премии «Предприниматель ГОроДА», владелец предприятия по реализации перепелиной продукции:

«Все началось с тяжелого времени эпидемии коронавируса. Переболела вся моя семья, все близкие и родные люди, друзья. Мы стали с еще большим трепетом и вниманием относиться друг к другу и своему здоровью. Яйца перепелов имеют лечебные свойства. Мясо этой птицы настолько полезное, что раньше его называли „царская пища“. Сейчас спрос на яйца и мясо стал возрастать, так как его предпочитают употреблять сторонники здорового образа жизни и здорового питания. Рынок сбыта продукции расширился. Поэтому мы и начали задумываться о бизнесе, связанном с этой птицей».
Фото: Ушакова Н.А.

Алексей также выразил мнение, что широкая зрительская поддержка была обусловлена интересом омичей к здоровому образу жизни и питанию.

«У нас в городе много сторонников здорового образа жизни и здорового питания, им интересна наша продукция. Кроме того, многие, проживая в частном доме или летом на даче, также заводят перепелов, чтобы получать от них здоровую продукцию», — сказал предприниматель.
Фото: Ушакова Н.А.

Кроме того, Казимиров подчеркнул, что главными качествами, характеризующими предпринимателя, являются упорство, обучаемость и трудолюбие.

«В начале всегда трудно, своего опыта не хватает, вынужденно делаешь ошибки, за которые приходится платить, но не нужно отчаиваться, не стоит бросать дело, нужно продолжать, и успех обязательно придет».

Голосование за звание народного предпринимателя продлится до конца мая 2024 года, а победителя назовут на церемонии закрытия, приуроченной к празднованию Дня предпринимателя.

Названа самая популярная номинация Премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»
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#Омск
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