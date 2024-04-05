Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз

Posted 5 апреля, 05:06
Published 5 апреля, 05:06
Modified 5 апреля, 05:08
Updated 5 апреля, 05:08
В Любинском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Приказ накануне, 4 апреля, подписал начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.
Очаг заражения нашли на ферме «Сибирская земля», расположенной рядом с деревней Матюшино. На время карантина здесь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, совместная дойка больных и здоровых коров. Также на территории района нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будет действовать до тех пор, пока приказ не отменят.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Сибирская земля» работает с 2004 года, руководителем компании является Алексей Тулупов.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области ввели карантин из-за нашествия опасного насекомого — черного елового усача.