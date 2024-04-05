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Posted 5 апреля, 05:06

Published 5 апреля, 05:06

Modified 5 апреля, 05:08

Updated 5 апреля, 05:08

Иллюстрация

Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз

5 апреля 2024, 05:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

На «Сибирской земле» в Омской области ввели карантин из-за лейкоза у коров

Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

В Любинском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Приказ накануне, 4 апреля, подписал начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.

Очаг заражения нашли на ферме «Сибирская земля», расположенной рядом с деревней Матюшино. На время карантина здесь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, совместная дойка больных и здоровых коров. Также на территории района нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будет действовать до тех пор, пока приказ не отменят.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Сибирская земля» работает с 2004 года, руководителем компании является Алексей Тулупов.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области ввели карантин из-за нашествия опасного насекомого — черного елового усача.

Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое
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#Общество#Омская область#Карантин#Лейкоз#Крупный рогатый скот#Евгений Игишев#Ферма#Насекомое
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