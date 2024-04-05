Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз

Очаг заражения нашли на ферме «Сибирская земля», расположенной рядом с деревней Матюшино. На время карантина здесь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, совместная дойка больных и здоровых коров. Также на территории района нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будет действовать до тех пор, пока приказ не отменят.