В самолете рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей

Сообщается, что сигнал бедствия при этом не подавался, судно проследовало по маршруту без отклонений. Один из самолетов принадлежал авиакомпании «Сибирь», второй — «Аэрофлоту», они направлялись в аэропорты Домодедово и Шереметьево соответственно.