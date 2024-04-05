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Posted 5 апреля, 08:49

Published 5 апреля, 08:49

Modified 5 апреля, 08:51

Updated 5 апреля, 08:51

Во время рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей

В самолете рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей

5 апреля 2024, 08:49
Фото: 1MI

Во время рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей

Предупреждение сработало в самолетах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» сегодня утром, когда в Омске наблюдался густой туман.

В самолетах, которые направлялись из Омска в Москву сегодня утром, сработала система предупреждения столкновения с землей. Об этом доложил экипаж воздушного судна в 6:38 по московскому времени.

Сообщается, что сигнал бедствия при этом не подавался, судно проследовало по маршруту без отклонений. Один из самолетов принадлежал авиакомпании «Сибирь», второй — «Аэрофлоту», они направлялись в аэропорты Домодедово и Шереметьево соответственно.

Напомним, что сегодня утром в некоторых районах Омской области наблюдался туман. По этой причине восемь рейсов отправились из местного аэропорта с задержкой. Синоптики прогнозируют туман и завтра.

До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов
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