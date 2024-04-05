В самолете рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей

Posted 5 апреля, 08:49
Published 5 апреля, 08:49
Modified 5 апреля, 08:51
Updated 5 апреля, 08:51
В самолетах, которые направлялись из Омска в Москву сегодня утром, сработала система предупреждения столкновения с землей. Об этом доложил экипаж воздушного судна в 6:38 по московскому времени.
Сообщается, что сигнал бедствия при этом не подавался, судно проследовало по маршруту без отклонений. Один из самолетов принадлежал авиакомпании «Сибирь», второй — «Аэрофлоту», они направлялись в аэропорты Домодедово и Шереметьево соответственно.
Напомним, что сегодня утром в некоторых районах Омской области наблюдался туман. По этой причине восемь рейсов отправились из местного аэропорта с задержкой. Синоптики прогнозируют туман и завтра.