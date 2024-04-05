В Минцифры прокомментировали сведения о массовом оттоке IT-специалистов

По данным Росстата, количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и достигло 857 тысяч человек. IT-отрасль признается одной из наиболее динамично развивающихся в стране, и все основные экономические показатели продемонстрировали внушительный рост, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».