В Минцифры прокомментировали сведения о массовом оттоке IT-специалистов

Posted 5 апреля, 12:36
Published 5 апреля, 12:36
Modified 5 апреля, 12:38
Updated 5 апреля, 12:38
По данным Росстата, количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и достигло 857 тысяч человек. IT-отрасль признается одной из наиболее динамично развивающихся в стране, и все основные экономические показатели продемонстрировали внушительный рост, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время государство предпринимает широкие меры для поддержки специалистов в этой области. Заработная плата в IT-сфере выросла на 13%, а более 50 тысяч айтишников воспользовались программой льготных ипотечных кредитов.