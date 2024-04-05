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Posted 5 апреля, 12:36

Published 5 апреля, 12:36

Modified 5 апреля, 12:38

Updated 5 апреля, 12:38

В Минцифры прокомментировали сведения о массовом оттоке IT-специалистов

5 апреля 2024, 12:36
Данные, опубликованные Минцифрой, не подтверждают информацию, распространяемую СМИ о массовом уходе IT-специалистов. К тому же, большинство айтишников, которые уехали из России в 2022 году, уже вернулись и нового оттока не наблюдается.

По данным Росстата, количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и достигло 857 тысяч человек. IT-отрасль признается одной из наиболее динамично развивающихся в стране, и все основные экономические показатели продемонстрировали внушительный рост, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время государство предпринимает широкие меры для поддержки специалистов в этой области. Заработная плата в IT-сфере выросла на 13%, а более 50 тысяч айтишников воспользовались программой льготных ипотечных кредитов.

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