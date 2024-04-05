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Posted 5 апреля, 09:53

Published 5 апреля, 09:53

Modified 5 апреля, 09:55

Updated 5 апреля, 09:55

Жители района Омской области остались без воды из-за неисправных труб

Терпят лишения. Жители района Омской области остались без воды из-за неисправных труб

5 апреля 2024, 09:53
Фото: Прокуратура Омской области

Жители района Омской области остались без воды из-за неисправных труб

Прокуратура провела проверку в селе Чекрушево Тарскрго района, где местные жители остались без водоснабжения на двое суток.

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку в селе Чекрушево, где были нарушены права местных жителей.

В ходе проверки удалось установить, что 11 февраля сельчане остались без водоснабжения из-за неисправности водопроводных сетей. Чтобы устранить проблему и вернуть ресурс людям, компании МУП «Родник» потребовалось более 2 суток.

Такие сроки значительно превысили допустимый перерыв в подаче холодной воды, это нарушило права местных. Кроме того, по этой причине в школах и детских садах не принимали детей, учебный процесс был прерван.

В результате Тарская межрайонная прокуратура внесла директору МУП «Родник» представление, он привлечен к административной ответственности.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Прокурор#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Проверка прокуратуры#Анастасия Баянова
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