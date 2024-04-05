Терпят лишения. Жители района Омской области остались без воды из-за неисправных труб

Posted 5 апреля, 09:53
Published 5 апреля, 09:53
Modified 5 апреля, 09:55
Updated 5 апреля, 09:55
Тарская межрайонная прокуратура провела проверку в селе Чекрушево, где были нарушены права местных жителей.
В ходе проверки удалось установить, что 11 февраля сельчане остались без водоснабжения из-за неисправности водопроводных сетей. Чтобы устранить проблему и вернуть ресурс людям, компании МУП «Родник» потребовалось более 2 суток.
Такие сроки значительно превысили допустимый перерыв в подаче холодной воды, это нарушило права местных. Кроме того, по этой причине в школах и детских садах не принимали детей, учебный процесс был прерван.
В результате Тарская межрайонная прокуратура внесла директору МУП «Родник» представление, он привлечен к административной ответственности.