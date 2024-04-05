Спрос на командировки в России вырос на 25%

Posted 5 апреля, 05:01
Published 5 апреля, 05:01
Modified 5 апреля, 05:07
Updated 5 апреля, 05:07
Наиболее популярными направлениями для представителей бизнеса стали Москва и Санкт-Петербург. Доля перелетов бизнес-туристов в Москву составила 27% (26% в 2023 году, 28% в 2019 году), а спрос на этот город вырос на 29% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
В Санкт-Петербург отправилось 10% деловых путешественников (12% в 2019 году), а спрос на это направление вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Также повысился интерес к авиабилетам в Сочи, где рост составил 67% (+52% по сравнению с 2019 годом), и в Казань (+75% по сравнению с 2019 годом). Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые пользуются наибольшим спросом у бизнесменов (+17% по сравнению с 2023 годом, -1% по сравнению с 2019 годом), пишет ИА «УралПолит.ru».
В первом квартале текущего года активнее отправляли в командировки сотрудников розничных компаний. Они совершили 20% всех перелетов деловых путешественников. Количество таких поездок увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом (37% по сравнению с 2019 годом).