Спрос на командировки в России вырос на 25%

В Санкт-Петербург отправилось 10% деловых путешественников (12% в 2019 году), а спрос на это направление вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Также повысился интерес к авиабилетам в Сочи, где рост составил 67% (+52% по сравнению с 2019 годом), и в Казань (+75% по сравнению с 2019 годом). Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые пользуются наибольшим спросом у бизнесменов (+17% по сравнению с 2023 годом, -1% по сравнению с 2019 годом), пишет ИА «УралПолит.ru».