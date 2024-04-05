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Posted 5 апреля, 05:01

Published 5 апреля, 05:01

Modified 5 апреля, 05:07

Updated 5 апреля, 05:07

Спрос на командировки в России вырос на 25%

5 апреля 2024, 05:01
Запросы на деловые командировки в России увеличились на 25%. Аналитики изучили данные о бронированиях бизнес-представителей и определили изменения в спросе на командировки. Исследование также помогло выяснить, какие отрасли отправляют сотрудников в деловые поездки и в какие города.

Наиболее популярными направлениями для представителей бизнеса стали Москва и Санкт-Петербург. Доля перелетов бизнес-туристов в Москву составила 27% (26% в 2023 году, 28% в 2019 году), а спрос на этот город вырос на 29% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В Санкт-Петербург отправилось 10% деловых путешественников (12% в 2019 году), а спрос на это направление вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Также повысился интерес к авиабилетам в Сочи, где рост составил 67% (+52% по сравнению с 2019 годом), и в Казань (+75% по сравнению с 2019 годом). Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые пользуются наибольшим спросом у бизнесменов (+17% по сравнению с 2023 годом, -1% по сравнению с 2019 годом), пишет ИА «УралПолит.ru».

В первом квартале текущего года активнее отправляли в командировки сотрудников розничных компаний. Они совершили 20% всех перелетов деловых путешественников. Количество таких поездок увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом (37% по сравнению с 2019 годом).

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