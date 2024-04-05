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Posted 5 апреля, 10:28

Published 5 апреля, 10:28

Modified 5 апреля, 10:30

Updated 5 апреля, 10:30

В омском селе во время паводка под воду ушли дома и дороги

Разместили в школе. В омском селе во время паводка под воду ушли дома и дороги

5 апреля 2024, 10:28
Фото: Прокуратура Омской области

В омском селе во время паводка под воду ушли дома и дороги

Село Сибирское затопило талыми водами, пострадали несколько жилых домов, по этому факту начала проверку прокуратура.

Прокуратура начала проверку после подтопления домов в селе Сибирском Русско-Полянского района, во время паводка там пострадали несколько построек и проезжих частей. Для координирования работы правоохранителей на место выехал прокурор района Александр Ступник.

Предварительно удалось установить, что причиной чрезмерного количества воды стал отток жидкости с земель сельскохозяйственного назначения, которые располагаются недалеко от населенного пункта.

В местной БОУ «Сибирская СОШ» для сельчан, чьи дома пострадали от паводка, организовали пункты временного размещения, вода из их построек откачивается.

Сейчас проверка по факту подтопления продолжается, сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

Видео: Прокуратура Омской области
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