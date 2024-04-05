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Posted 5 апреля, 04:06

Published 5 апреля, 04:06

Modified 5 апреля, 04:08

Updated 5 апреля, 04:08

Александр Шлеменко

Омский боец Шлеменко подерется на G-Drive Арене с таинственным иностранцем

5 апреля 2024, 04:06
Фото: Правительство Омской области
Александр Шлеменко

Омич Шлеменко анонсировал поединок на SFC-10 с иностранным бойцом

Бой Александра Шлеменко станет главным событием предстоящего промоушена.

В Омске 1 июня на G-Drive Арене пройдет турнир единоборств SFC-10. Главным событием соревнований станет поединок Александра Шлеменко. Правда, имя его соперника пока держится в секрете. Шлеменко рассказал Городу55, с чем это связано.

«Пока соперник не анонсирован потому, что есть несколько вариантов. Это будет иностранец, но еще не подписаны контракты. В ближайшее время анонсируем», — сообщил спортсмен.

В турнире выступят бойцы школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко.

«Многие бойцы наши будут участвовать. Тот же Александров Осетров, Андрей Пуляев, Евгений Морозов. Много будет ребят из разных регионов нашей страны. Наша школа представлена в восьми регионах», — рассказал Шлеменко.

Турнир Лиги Shlemenko Fighting Championship пройдет в десятый раз. Организаторы обещают, что он станет самым масштабным.

«Зрителей сюрприз ждет, но мы чуть позже об этом расскажем. Мы сейчас только заключили соглашение с G-Drive Ареной. Постепенно готовимся», — добавил Александр.
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#Спорт#Омск#Турнир#Александр Шлеменко#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Единоборства
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