Мэр Шелест призвал омичей выбрать территории для благоустройства на 2025 год

Posted 5 апреля, 13:02
Published 5 апреля, 13:02
Modified 5 апреля, 13:02
Updated 5 апреля, 13:02
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», который инициируется Владимиром Путиным и партией «Единая Россия». Благодаря проекту, с 2018 по 2023 год на благоустройство 115 омских территорий было потрачено более 1,7 миллиарда рублей. В список обновленных мест вошли бульвар Победы, набережная Оми, улица Бударина, Театральная площадь и другие.
В этом году по продолжится благоустройство Городского сада, в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ появится новая детская площадка. Кроме того, изменения коснутся Аллеи братьев Сазоновых в Советском округе и Воскресенского сквера в Центральном. На эти цели выделено 230 миллионов рублей.
«Сейчас наша с вами задача, дорогие омичи, выбрать объекты благоустройства — 2025 года. Никто за нас этого не сделает. Государство, Президент страны дают нам возможность, которой нужно обязательно воспользоваться», — обратился к горожанам Сергей Шелест.
Отмечается, что проголосовать за понравившеюся локацию можно до 30 апреля, всего у омичей есть 13 вариантов для выбора. Познакомиться со списком локаций можно на сайте.