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Posted 5 апреля, 13:02

Published 5 апреля, 13:02

Modified 5 апреля, 13:02

Updated 5 апреля, 13:02

Мэр Шелест призвал омичей выбрать территории для благоустройства на 2025 год

Мэр Шелест призвал омичей выбрать территории для благоустройства на 2025 год

5 апреля 2024, 13:02
Фото: Сергей Сапоцкий
В текущем году на преображение городских локаций планируется потратить 230 миллионов рублей, но омичи уже могут выбрать объекты, которые хотели бы видеть обновленными в 2025 году.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда», который инициируется Владимиром Путиным и партией «Единая Россия». Благодаря проекту, с 2018 по 2023 год на благоустройство 115 омских территорий было потрачено более 1,7 миллиарда рублей. В список обновленных мест вошли бульвар Победы, набережная Оми, улица Бударина, Театральная площадь и другие.

В этом году по продолжится благоустройство Городского сада, в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ появится новая детская площадка. Кроме того, изменения коснутся Аллеи братьев Сазоновых в Советском округе и Воскресенского сквера в Центральном. На эти цели выделено 230 миллионов рублей.

«Сейчас наша с вами задача, дорогие омичи, выбрать объекты благоустройства — 2025 года. Никто за нас этого не сделает. Государство, Президент страны дают нам возможность, которой нужно обязательно воспользоваться», — обратился к горожанам Сергей Шелест.

Отмечается, что проголосовать за понравившеюся локацию можно до 30 апреля, всего у омичей есть 13 вариантов для выбора. Познакомиться со списком локаций можно на сайте.

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#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Новости#Нацпроект#Национальный проект#Нацпроекты#Анастасия Баянова#Благоустройство территорий#Благоприятная среда
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