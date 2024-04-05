Мэр Шелест призвал омичей выбрать территории для благоустройства на 2025 год

В этом году по продолжится благоустройство Городского сада, в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ появится новая детская площадка. Кроме того, изменения коснутся Аллеи братьев Сазоновых в Советском округе и Воскресенского сквера в Центральном. На эти цели выделено 230 миллионов рублей.