Масса аварий. Вечером пятницы омские дороги сковали 8-балльные пробки

Posted 5 апреля, 12:07
Published 5 апреля, 12:07
Modified 5 апреля, 12:07
Updated 5 апреля, 12:07
В преддверии выходных на омских дорогах образовались километровые пробки, заторы наблюдаются в разных частях города. Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре.
По данным приложения «Яндекс Карты», 8-балльные пробки сейчас на улицах Фрунзе, Герцена, Шебалдина и Фрунзенском мосту. На перекрестке Гусарова и Булатова затор случился из-за ДТП, которое перекрыло две полосы. Авария стала причиной пробки и на улице Орджоникидзе.
Сложности с проездом также наблюдаются в Амурском поселке. С пробками столкнулись водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Герцена, 25-ю, 24-ю и 23-ю Северную, причиной тоже стало ДТП. Сложная дорожная ситуация образовалась и в другом районе города. На левобережье из-за дорожного происшествия «встали» улицы Перелета, Лукашевича и проспект Королева.