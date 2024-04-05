Масса аварий. Вечером пятницы омские дороги сковали 8-балльные пробки

Сложности с проездом также наблюдаются в Амурском поселке. С пробками столкнулись водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Герцена, 25-ю, 24-ю и 23-ю Северную, причиной тоже стало ДТП. Сложная дорожная ситуация образовалась и в другом районе города. На левобережье из-за дорожного происшествия «встали» улицы Перелета, Лукашевича и проспект Королева.