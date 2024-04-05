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Posted 5 апреля, 12:07

Published 5 апреля, 12:07

Modified 5 апреля, 12:07

Updated 5 апреля, 12:07

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Масса аварий. Вечером пятницы омские дороги сковали 8-балльные пробки

5 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
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В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки

В пятничный час-пик городские магистрали, традиционно, погрязли в пробках, наиболее сложная ситуация наблюдается на центральных улицах.

В преддверии выходных на омских дорогах образовались километровые пробки, заторы наблюдаются в разных частях города. Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре.

По данным приложения «Яндекс Карты», 8-балльные пробки сейчас на улицах Фрунзе, Герцена, Шебалдина и Фрунзенском мосту. На перекрестке Гусарова и Булатова затор случился из-за ДТП, которое перекрыло две полосы. Авария стала причиной пробки и на улице Орджоникидзе.

Сложности с проездом также наблюдаются в Амурском поселке. С пробками столкнулись водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Герцена, 25-ю, 24-ю и 23-ю Северную, причиной тоже стало ДТП. Сложная дорожная ситуация образовалась и в другом районе города. На левобережье из-за дорожного происшествия «встали» улицы Перелета, Лукашевича и проспект Королева.

Всему виной погода. С 8 апреля на омских трассах ограничат движение большегрузов
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#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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