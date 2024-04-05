«Как из мультика, такой головастик». В Омском зоопарке у лемуров родился детеныш

Также сотрудники зоопарка поделились, как сейчас проходит знакомство других лемуров с малышом. Томас пока держится в стороне, а Соня, наоборот, проявляет интерес к малышу. Молодая мама, однако, держит дистанцию и позволяет Соне только изредка понюхать его. Более тесные контакты могут заставить ее нервничать, при этом внимание посетителей зоопарка ее не беспокоит.