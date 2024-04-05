«Как из мультика, такой головастик». В Омском зоопарке у лемуров родился детеныш

Posted 5 апреля, 06:15
Published 5 апреля, 06:15
Modified 5 апреля, 06:18
Updated 5 апреля, 06:18
В омском зоопарке «Детский ЭкоЦентр» на улице Жукова произошло радостное событие — лемур Джулиана стала мамой! Об этом рассказали сотрудники в официальном паблике зоопарка.
«А главное событие прошлой недели у наших животных — на фото и видео. Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастаться не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы», — рассказали в зоопарке.
Омичи в комментариях к посту порадовались за животных и отметили, что малыш все же очень милый.
Также сотрудники зоопарка поделились, как сейчас проходит знакомство других лемуров с малышом. Томас пока держится в стороне, а Соня, наоборот, проявляет интерес к малышу. Молодая мама, однако, держит дистанцию и позволяет Соне только изредка понюхать его. Более тесные контакты могут заставить ее нервничать, при этом внимание посетителей зоопарка ее не беспокоит.
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