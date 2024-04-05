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Posted 5 апреля, 06:15

Published 5 апреля, 06:15

Modified 5 апреля, 06:18

Updated 5 апреля, 06:18

иллюстрация

«Как из мультика, такой головастик». В Омском зоопарке у лемуров родился детеныш

5 апреля 2024, 06:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омском зоопарке на Жукова лемур Джулиана стала мамой

Сотрудники зоопарка показали малыша и рассказали о том, как сейчас проходит его знакомство с другими животными.

В омском зоопарке «Детский ЭкоЦентр» на улице Жукова произошло радостное событие — лемур Джулиана стала мамой! Об этом рассказали сотрудники в официальном паблике зоопарка.

«А главное событие прошлой недели у наших животных — на фото и видео. Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастаться не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы», — рассказали в зоопарке.

Омичи в комментариях к посту порадовались за животных и отметили, что малыш все же очень милый.

лемур Джулиана с малышомлемур Джулиана с малышом
лемур Джулиана с малышом
Фото: Паблик «Детский ЭкоЦентр»

Также сотрудники зоопарка поделились, как сейчас проходит знакомство других лемуров с малышом. Томас пока держится в стороне, а Соня, наоборот, проявляет интерес к малышу. Молодая мама, однако, держит дистанцию и позволяет Соне только изредка понюхать его. Более тесные контакты могут заставить ее нервничать, при этом внимание посетителей зоопарка ее не беспокоит.

Ранее Город55 рассказал, что в Большереченском зоопарке для серых кенгуру строят новый просторный дом.

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