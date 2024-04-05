«Газпромнефть-СМ» выпустила эколого-просветительский спецпроект о птицах

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» системно поддерживают экологические и образовательные мероприятия, а также реализуют собственные инициативы. В сотрудничестве с «Птичьей гаванью» был выпущен первый в регионе справочник, который систематизирует информацию о птицах Омской области. Запущен онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу» о необычных и занесенных в Красную книгу России представителях орнитофауны Сибири. Волонтеры компании проводят экоуроки и мастер-классы, а также исследовательские занятия для школьников по наблюдению за птицами в естественной среде.