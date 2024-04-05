Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 07:15

Published 5 апреля, 07:15

Modified 5 апреля, 07:15

Updated 5 апреля, 07:15

«Газпромнефть-СМ» выпустила эколого-просветительский спецпроект о птицах

«Газпромнефть-СМ» выпустила эколого-просветительский спецпроект о птицах

5 апреля 2024, 07:15
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с природным парком «Птичья гавань» создали спецпроект «Прилетайте в Омск!». Интерактивная площадка рассказывает о скворцах, их пользе и ареале обитания, а также объясняет важность бережного отношения к природе.

«Птичья гавань» — уникальная природоохранная территория, где проходят пути миграции перелетных птиц. Специалисты парка поделились познавательными фактами о скворцах, а также показали, как подготовиться к их весеннему возвращению: сделать скворечник и правильно его установить.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» системно поддерживают экологические и образовательные мероприятия, а также реализуют собственные инициативы. В сотрудничестве с «Птичьей гаванью» был выпущен первый в регионе справочник, который систематизирует информацию о птицах Омской области. Запущен онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу» о необычных и занесенных в Красную книгу России представителях орнитофауны Сибири. Волонтеры компании проводят экоуроки и мастер-классы, а также исследовательские занятия для школьников по наблюдению за птицами в естественной среде.

Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:

«Вместе с командой „Газпромнефть-СМ“ мы реализуем интересные и нестандартные просветительские мероприятия. Это важное направление, которое увлекает детей и взрослых знакомством с природой разных регионов страны. Наши проекты помогают воспитывать ответственность за сохранение окружающей среды».10:57
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"