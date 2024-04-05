«Газпромнефть-СМ» выпустила эколого-просветительский спецпроект о птицах

Posted 5 апреля, 07:15
Published 5 апреля, 07:15
Modified 5 апреля, 07:15
Updated 5 апреля, 07:15
«Птичья гавань» — уникальная природоохранная территория, где проходят пути миграции перелетных птиц. Специалисты парка поделились познавательными фактами о скворцах, а также показали, как подготовиться к их весеннему возвращению: сделать скворечник и правильно его установить.
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» системно поддерживают экологические и образовательные мероприятия, а также реализуют собственные инициативы. В сотрудничестве с «Птичьей гаванью» был выпущен первый в регионе справочник, который систематизирует информацию о птицах Омской области. Запущен онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу» о необычных и занесенных в Красную книгу России представителях орнитофауны Сибири. Волонтеры компании проводят экоуроки и мастер-классы, а также исследовательские занятия для школьников по наблюдению за птицами в естественной среде.
Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:
«Вместе с командой „Газпромнефть-СМ“ мы реализуем интересные и нестандартные просветительские мероприятия. Это важное направление, которое увлекает детей и взрослых знакомством с природой разных регионов страны. Наши проекты помогают воспитывать ответственность за сохранение окружающей среды».10:57