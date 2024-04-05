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Posted 5 апреля, 06:21

Published 5 апреля, 06:21

Modified 5 апреля, 07:18

Updated 5 апреля, 07:18

Иллюстрация

Для участка рядом с омским «Континентом» внезапно передумали искать арендатора

5 апреля 2024, 06:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
Распоряжение о проведении аукциона было подписано 5 марта, однако уже 25 марта его признали утратившим силу.

Ранее Город55 сообщал, что участок площадью 13526 кв. м на улице Конева собираются сдать в аренду. Свободная от застройки земля вблизи «Континента» предназначена под стадион или дворец спорта. Сейчас кадастровая стоимость участка составляет почти 9,8 млн рублей.

Земельный участок на КоневаЗемельный участок на Конева
Земельный участок на Конева
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Соответствующее распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 5 марта подписал мэр Сергей Шелест. Однако уже 25 марта это распоряжение признали утратившим силу. Город55 обратился в департамент архитектуры и градостроительства, чтобы узнать, почему решили отказаться от проведения аукциона и поиска арендатора для участка на Конева. Но там ограничились лишь формальной отпиской на наш официальный запрос без уточнения причины отмены.

«В настоящее время департаментом архитектуры не планируется проведение аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:3011», — отметили в депархе.
Ответ департамента архитектуры и градостроительстваОтвет департамента архитектуры и градостроительства
Ответ департамента архитектуры и градостроительства
Фото: Город55

Своими планами по реализации земельных участков в районе улицы Конева (продаже либо аренде) в ведомстве также решили не делиться.

Напомним, что вчера стало известно о планах по строительству в Кировском округе банно-оздоровительного комплекса. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей. Сам инвестор — омский предприниматель — до заключения договора держится в секрете.

Инвестора держат в секрете. На Левобережье Омска хотят построить банный комплекс
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