Для участка рядом с омским «Континентом» внезапно передумали искать арендатора

Соответствующее распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 5 марта подписал мэр Сергей Шелест. Однако уже 25 марта это распоряжение признали утратившим силу. Город55 обратился в департамент архитектуры и градостроительства, чтобы узнать, почему решили отказаться от проведения аукциона и поиска арендатора для участка на Конева. Но там ограничились лишь формальной отпиской на наш официальный запрос без уточнения причины отмены.