Для участка рядом с омским «Континентом» внезапно передумали искать арендатора

Posted 5 апреля, 06:21
Published 5 апреля, 06:21
Modified 5 апреля, 07:18
Updated 5 апреля, 07:18
Ранее Город55 сообщал, что участок площадью 13526 кв. м на улице Конева собираются сдать в аренду. Свободная от застройки земля вблизи «Континента» предназначена под стадион или дворец спорта. Сейчас кадастровая стоимость участка составляет почти 9,8 млн рублей.
Соответствующее распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 5 марта подписал мэр Сергей Шелест. Однако уже 25 марта это распоряжение признали утратившим силу. Город55 обратился в департамент архитектуры и градостроительства, чтобы узнать, почему решили отказаться от проведения аукциона и поиска арендатора для участка на Конева. Но там ограничились лишь формальной отпиской на наш официальный запрос без уточнения причины отмены.
«В настоящее время департаментом архитектуры не планируется проведение аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:3011», — отметили в депархе.
Своими планами по реализации земельных участков в районе улицы Конева (продаже либо аренде) в ведомстве также решили не делиться.
Напомним, что вчера стало известно о планах по строительству в Кировском округе банно-оздоровительного комплекса. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей. Сам инвестор — омский предприниматель — до заключения договора держится в секрете.