Для омичей на улицах города расставят лотки

Posted 5 апреля, 10:30
Published 5 апреля, 10:30
Modified 5 апреля, 10:32
Updated 5 апреля, 10:32
Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, которое вносит коррективы в порядок размещения НТО (нестационарных торговых объектов) на территории муниципалитета. Из документа следует, что в официальной классификации НТО появилась еще одна разновидность — «лоток».
— Лоток — передвижной торговый объект, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день, — уточняется в постановлении.
В том же распоряжении есть дополнение о том, что к объектам сезонной торговли относятся морозильные лари, цистерны, «изометрические емкости» и другие специализированные приспособления.
На данный момент нестационарные торговые объекты в Омске делятся на ларьки, киоски и павильоны. Отметим, что НТО в Омске регулярно становятся предметами судебных разбирательств: многие киоски, ларьки и павильоны стоят на муниципальной земле без законных оснований.