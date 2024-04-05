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Posted 5 апреля, 10:30

Published 5 апреля, 10:30

Modified 5 апреля, 10:32

Updated 5 апреля, 10:32

В Омске появилась законодательная база для появления уличных лотков

Для омичей на улицах города расставят лотки

5 апреля 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Омске появилась законодательная база для появления уличных лотков

Новая разновидность НТО появилась благодаря очередному распоряжению мэра.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, которое вносит коррективы в порядок размещения НТО (нестационарных торговых объектов) на территории муниципалитета. Из документа следует, что в официальной классификации НТО появилась еще одна разновидность — «лоток».

— Лоток — передвижной торговый объект, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день, — уточняется в постановлении.

В том же распоряжении есть дополнение о том, что к объектам сезонной торговли относятся морозильные лари, цистерны, «изометрические емкости» и другие специализированные приспособления.

На данный момент нестационарные торговые объекты в Омске делятся на ларьки, киоски и павильоны. Отметим, что НТО в Омске регулярно становятся предметами судебных разбирательств: многие киоски, ларьки и павильоны стоят на муниципальной земле без законных оснований.

В Омске более половины владельцев НТО лишатся своих торговых точек
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#НТО#Лотки
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