Диетолог рассказала о секретах быстрого похудения

Posted 5 апреля, 15:03
Published 5 апреля, 15:03
Modified 5 апреля, 15:21
Updated 5 апреля, 15:21
По словам эксперта, безопасное похудение предполагает снижение веса на 2-5 кг в месяц. Терять больше за этот период — небезопасно.
Диетолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рекомендует худеть постепенно, придерживаясь регулярности. Особое внимание следует обратить на режим питания. Разберитесь, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы нужно исключить.
Очень важно также уделить внимание режиму сна. Эксперт советует ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного времени. Так организм будет восстанавливаться лучше, и потребность в дополнительных калориях уменьшится.
Следует балансировать свой рацион и отказаться от простых углеводов, добавила диетолог. Иногда человек не ест сладкое, но добавляет в пищу соусы, майонез, кетчуп или готовит что-то в панировке. В этом случае в еде — большое количество скрытых калорий. Рекомендуется использовать другие заправки и дозировать их. Например, начать с одной столовой ложки, а не сразу заправлять всю порцию салата.
Диетолог советует добавить в рацион овощи, фрукты и зелень без обжарки, заправки и дополнительных ингредиентов.
Также следует постепенно увеличивать физическую активность. Если вы ранее не занимались спортом, можно начать с 30-минутной тренировки или прогулки, подчеркнула Тараско.
В результате можно снизить потребляемые калории с помощью рациона и увеличить количество потраченных калорий с помощью умеренных нагрузок. Таким образом, можно быстро, эффективно и безопасно привести свое тело в форму, резюмирует эксперт.