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Posted 5 апреля, 15:03

Published 5 апреля, 15:03

Modified 5 апреля, 15:21

Updated 5 апреля, 15:21

Диетолог рассказала о секретах быстрого похудения

5 апреля 2024, 15:03
Весной многие задумываются о похудении, ведь скоро начнется сезон отпусков. Диетолог Анастасия Тараско рассказала, как быстро и безопасно привести себя в форму.

По словам эксперта, безопасное похудение предполагает снижение веса на 2-5 кг в месяц. Терять больше за этот период — небезопасно.

Диетолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рекомендует худеть постепенно, придерживаясь регулярности. Особое внимание следует обратить на режим питания. Разберитесь, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы нужно исключить.

Очень важно также уделить внимание режиму сна. Эксперт советует ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного времени. Так организм будет восстанавливаться лучше, и потребность в дополнительных калориях уменьшится.

Следует балансировать свой рацион и отказаться от простых углеводов, добавила диетолог. Иногда человек не ест сладкое, но добавляет в пищу соусы, майонез, кетчуп или готовит что-то в панировке. В этом случае в еде — большое количество скрытых калорий. Рекомендуется использовать другие заправки и дозировать их. Например, начать с одной столовой ложки, а не сразу заправлять всю порцию салата.

Диетолог советует добавить в рацион овощи, фрукты и зелень без обжарки, заправки и дополнительных ингредиентов.

Также следует постепенно увеличивать физическую активность. Если вы ранее не занимались спортом, можно начать с 30-минутной тренировки или прогулки, подчеркнула Тараско.

В результате можно снизить потребляемые калории с помощью рациона и увеличить количество потраченных калорий с помощью умеренных нагрузок. Таким образом, можно быстро, эффективно и безопасно привести свое тело в форму, резюмирует эксперт.

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