Диетолог рассказала о секретах быстрого похудения

Следует балансировать свой рацион и отказаться от простых углеводов, добавила диетолог. Иногда человек не ест сладкое, но добавляет в пищу соусы, майонез, кетчуп или готовит что-то в панировке. В этом случае в еде — большое количество скрытых калорий. Рекомендуется использовать другие заправки и дозировать их. Например, начать с одной столовой ложки, а не сразу заправлять всю порцию салата.