«Человек с огромным сердцем». В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

Posted 5 апреля, 12:27
Published 5 апреля, 12:27
Modified 5 апреля, 12:27
Updated 5 апреля, 12:27
В зоне СВО погиб житель Омской области Марат Бижигитов. Ему было 30 лет, сообщение о смерти мужчины появилось в группе «Памяти русских воинов» в соцсети.
Больше никакой информации о бойце в записи не было, однако ее удалось найти в других пабликах. Одно из сообщений оставила старшая сестра погибшего. Оказалось, что Марат Бижигитов умер больше года назад, 4 января 2023. Мужчина служил в танковом батальоне «Аврора» в Санкт-Петербурге. По словам женщины, он был добрым и жизнерадостным человеком.
«Он был человеком с огромным сердцем и добродушной натурой. Его улыбка и настойчивость всегда вдохновляли нас», — написала родственница.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Марата Бижигитова.