Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 12:27

Published 5 апреля, 12:27

Modified 5 апреля, 12:27

Updated 5 апреля, 12:27

В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

«Человек с огромным сердцем». В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

5 апреля 2024, 12:27
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

Марат Бижигитов погиб в зоне спецоперации в январе прошлого года, запись о его смерти появилась в паблике «Памяти русских воинов».

В зоне СВО погиб житель Омской области Марат Бижигитов. Ему было 30 лет, сообщение о смерти мужчины появилось в группе «Памяти русских воинов» в соцсети.

Больше никакой информации о бойце в записи не было, однако ее удалось найти в других пабликах. Одно из сообщений оставила старшая сестра погибшего. Оказалось, что Марат Бижигитов умер больше года назад, 4 января 2023. Мужчина служил в танковом батальоне «Аврора» в Санкт-Петербурге. По словам женщины, он был добрым и жизнерадостным человеком.

«Он был человеком с огромным сердцем и добродушной натурой. Его улыбка и настойчивость всегда вдохновляли нас», — написала родственница.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Марата Бижигитова.

Осталась жена и дочери. В зоне СВО погиб 47-летний отец двоих детей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Погиб#Погибший#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"