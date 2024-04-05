«Человек с огромным сердцем». В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

Больше никакой информации о бойце в записи не было, однако ее удалось найти в других пабликах. Одно из сообщений оставила старшая сестра погибшего. Оказалось, что Марат Бижигитов умер больше года назад, 4 января 2023. Мужчина служил в танковом батальоне «Аврора» в Санкт-Петербурге. По словам женщины, он был добрым и жизнерадостным человеком.